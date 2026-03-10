El eco de un mensaje enviado por WattsApp: Aquí va una canción para ti

En un mundo donde el silencio se mide en "vistos" y la cercanía se construye a fuerza de notificaciones, el teatro independiente vuelve a encontrar una grieta por donde filtrar humanidad. El domingo 15 de marzo, en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA) se estrenará a las 20 una pieza que promete conmover y espejar las nuevas formas de nuestra soledad: Aquí va una canción para ti. Bajo la dramaturgia y dirección de Eug Krla, quien también asume un rol protagónico en escena, la obra se presenta como un dispositivo singular. No hay diálogos convencionales; la historia respira a través de una arquitectura de mensajes de WhatsApp. Durante 60 minutos, el público es testigo de un universo vincular en plena transformación, siguiendo la transición de Kimi, una joven persona no binaria que intenta navegar las distancias con sus padres y el refugio, a veces salvador y otras veces turbulento, de sus amistades.

Entre la responsabilidad y el deseo

Para Eug Krla ésta no es una experiencia más. Como intérprete, directora y dramaturga -formada en la UNA y diplomada en el Paco Urondo bajo la tutela de maestros como Guillermo Cacace-, cargar con múltiples sombreros es un desafío que asume con una claridad asombrosa. "Cuando una se carga de tareas asume mayor responsabilidad y presión", confiesa Krla, aunque destaca el valor de ser expeditiva en la escena independiente actual para lograr que los proyectos finalmente vean la luz.

La obra no nació de un capricho sino de un proceso de investigación de dos años que comenzó en las aulas universitarias. Aunque no es una transcripción literal de su vida, el texto tiene raíces profundamente personales. "He tomado de base grandes aspectos de mi vida, particularmente el vínculo con mi padre y con mi madre en un momento específico de mi transición", explica la autora durante una entrevista exclusiva. Hoy, con el proceso ya transitado, Eug se permite llevar esa vulnerabilidad al escenario, transformando lo que alguna vez fue dolor o incertidumbre en una pieza de arte compartida. Aquí la charla completa:

El montaje en la sala Teatro Abierto (la de arriba del Teatro del Pueblo) busca romper la cuarta pared de manera orgánica. Con una disposición de gradas que permite una interacción de 360 °, el elenco conformado por Agustina Sena, Aldana Hilen, Amilcar Ferrero, Julián Vila Graca y Rocío Caldés, junto a la propia Eug, sumerge al espectador en una atmósfera íntima y palpable. El diseño sonoro y la música en vivo, a cargo de Tomas Pol, junto a la asistencia de dirección de Italia Caprara, terminan de dar forma a este ecosistema donde conviven romances turbulentos, estafas telefónicas y la disolución de las masculinidades tradicionales en los grupos de chat.

Más allá de la técnica, esta propuesta opera como un motor de cambio real. Krla relata con emoción cómo la escritura transformó el vínculo con su propio padre, permitiéndole hoy imaginarlo sentado en la platea. La obra resuena con una generación -la millennial, la de los '90- que ha gestionado sus afectos a través de pantallas.

"Un amigo varón trans se me acercó después de un ensayo y me dijo: 'Esta es mi vida'", cuenta Eug. Y es que, aunque la obra hable de una transición específica, toca fibras universales: el miedo al rechazo, la necesidad de ser escuchado y el valor de los pilares que nos sostienen cuando la sociedad aún no sabe cómo relacionarse con la diferencia.

Con una mezcla de humor, sensibilidad y un universo sonoro reconocible por cualquiera que haya esperado una respuesta en su celular, la obra de Eug Krla llega para recordarnos que, a veces, un mensaje de texto es el primer paso para sentirnos un poco menos solos. La cita es cada domingo, para descubrir qué sucede cuando el teatro se atreve a leer lo que escribimos en la intimidad de nuestros dispositivos. Encontrá acá más info sobre las entradas.