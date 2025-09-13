Magia Blanca: lo nuevo de Juan Martín Delgado, el creador de La Desgracia

A partir del 16 de septiembre, el Paseo La Plaza será la casa de Magia Blanca, el musical con las canciones de Turf para sumergir al público en un relato ácido, emotivo y lleno de humor, ambientado en la Argentina de los años '90. La propuesta se enmarca dentro del género del musical jukebox (o de tocadiscos), un formato que utiliza temas preexistentes y reconocidas para construir una narrativa completamente nueva. Su popularidad se debe a la familiaridad y nostalgia que esas mismas canciones generan en el público, creando una experiencia vibrante y entretenida.

Este estilo se ha popularizado en la escena mundial con éxitos como Mamma Mia! (con música de ABBA) o American Idiot (con la música de Green Day). Detrás de este proyecto se encuentra un talentoso equipo liderado por Juan Martín Delgado y Nathalie Cabiron. La idea original surgió de una conversación entre ambos, luego de que Cabiron (productora con una larga trayectoria en el cine nacional) viera la exitosa obra de Delgado La Desgracia y le propusiera crear un musical con los temas de Turf. Juan Martín sumó el desafío de escribir la obra en verso, una técnica que le permite explorar la poesía y lo abstracto en el teatro: "Me parece interesante rescatar la cuestión poética dentro de este ámbito. Siento que, en general, se ha perdido un poco la poesía", explica. El director, que también se encargó de la coreografía, asegura que la música de Turf se presta perfectamente para la puesta en escena, ya que las canciones son "muy teatrales y escénicas".

Por su parte, Francisco Martínez Castro se encargó de la dirección musical y de reversionar las canciones de la banda para la obra, mientras que un destacado elenco, que incluye a figuras como Melissa De Miguel, Felipe Bou Abdo, Natalia Cociuffo, Diego Bros y Gustavo Monje, daráN vida a la historia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La libertad como bandera

La obra sigue a Blanca, una joven que parece haber nacido en el lugar y momento equivocados. Para ella la necesidad de practicarse un aborto resulta, sin saberlo, la excusa perfecta para salir a encontrar su propia identidad. A partir de esto el musical aborda temas de gran relevancia, como la corrupción y la religión, sin dejar de lado el humor y la emoción. Aquí la charla completa:

Según el autor, Magia Blanca explora la libertad en todas sus formas: la libertad de una mujer para decidir sobre su cuerpo, la libertad como sociedad y hasta la libertad personal. "Me metí en un desafío inmenso, la verdad. De por sí hacer teatro musical es muy complejo. Estamos contando una historia, pero también tenemos complejidad técnica y expresiva que aportan la danza, el canto, los instrumentos en vivo... Son muchas cosas que hay que coordinar -comentó Delgado-. En mi trabajo me gusta dejar ese espacio en donde los espectadores con distinta ideología política, religiosa y moral puedan sacar sus propias conclusiones sin tener que encasillarse en un mensaje. Me gusta tomar una parte de la realidad y representarla en el escenario, espejarla. Y en ese espejar, obviamente aparece la ficción, también conflictos de intereses entre los personajes... ese es el gran desafío", finalizó.

Magia Blanca tendrá funciones todos los martes a las 20:45 en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 166, CABA) y será para mayores de 16 años. Encontrá acá más info sobre las entradas.