Mariano Dossena: "El Alzheimer tiene algo de tragicómico; a veces no sabés si reír o llorar"

Hay proyectos que llegan por encargo y otros que llegan por una "causalidad" inevitable. Para Mariano Dossena, director de piezas memorables como Al fin y al cabo es mi vida, encontrarse con el texto de Emilio fue verse en un espejo. Escrita por Patricia Suárez, la obra cuenta la historia de un escritor anciano (Félix Menicocci) que empieza a perder los fragmentos de su pasado, mientras su hija (Daniela Catz) intenta sostener un vínculo que se desvanece. "Estaba buscando textos y apareció esta obra que me interpela un montón porque mi madre está pasando por una situación de Alzheimer -confiesa Dossena-. Me fue de mucha utilidad para darme cuenta de que no estaba solo en esto; muchas de las cosas que se dicen en la obra yo las dije o las sigo diciendo. Es como una constelación donde uno ve la propia vida como una película".

A pesar de la dureza del tema, Mariano aclara que la pieza no busca el golpe bajo, sino que habita el territorio de la comedia dramática. "El Alzheimer tiene algo de tragicómico. Lo digo por experiencia: genera una confusión en la persona y en los que acompañan que a veces no sabés si reír o llorar. Patricia Suárez tiene una gran tendencia a generar estas tragicomedias que oscilan entre la risa y el llanto, como la vida misma", explica.

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Esa dualidad se traslada a una puesta en escena que, si bien es realista, coquetea con el surrealismo para intentar descifrar qué pasa por la mente de Emilio. El protagonista no está solo en su confusión; lo acompaña Arthur (Daniel Toppino), un "otro yo" o amigo imaginario con quien mantiene largas charlas. "Me interesó reflejar un mundo con reminiscencias de la niñez", detalla el director sobre la escenografía. "Elegí objetos como un sube y baja o un caballito de calesita porque en este tipo de patologías se vuelve un poco a los juegos primarios, al deseo de volver a la casa de la mamá. La obra nos pone todo el tiempo frente a la pregunta: ¿cuál es la realidad? ¿la del otro o la mía?". Aquí la entrevista completa:

Un debut y un acto de amor

Uno de los grandes desafíos de la obra fue la formación del elenco. Félix Menicocci, quien encarna a Emilio, hace su debut profesional tras años de entrenamiento con Dossena. "Félix es un personaje entrañable y me inspiró mucho para querer hacer este proyecto. Sus compañeros (Catz, Toppino y Cristian Thorsen) son maravillosos y lo apoyan en este rol tan particular de componer a una persona enferma", destaca Mariano.

Para el director, el teatro es el espacio ideal para abrir conciencias sobre problemáticas que a menudo generan "escapes" en los círculos íntimos por miedo a enfrentar la locura. "Es una enfermedad de largo aliento donde uno se siente muy solo. La obra habla de que el deterioro es inexorable, pero también habla de acompañar, de adaptarse y del amor filial. Este padre y esta hija tuvieron una relación difícil en el pasado, y la enfermedad, de alguna manera, los acerca un poquito".

Emilio se estrena el 3 de mayo, proponiendo un encuentro donde el espectador pueda retirarse con algo más que entretenimiento. "Si una obra me cambió la perspectiva de cómo ver una situación, ya es un montón. El teatro es necesario para acercarse a un pensamiento, para rozar esos temas difíciles y entender que, cuando la memoria se rompe, lo único que queda es el amor", concluye Dossena.

El área técnica se complementa con el diseño de iluminación de Claudio Del Bianco, el de vestuario y escenografía de Nicolás Nanni, la música original de Rony Keselman y la producción de Tomas Heck. Las funciones son los domingos a las 20 en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.