Martín Barreiro reinterpreta a Dostoievski en el histórico Teatro El Convento

Con un exitoso debut el pasado sábado 16 de agosto, la obra El Idiota, una adaptación de la aclamada novela de Fiódor Dostoievski, ya está en cartelera. Tiene dirección y adaptación de Martín Barreiro, y una puesta en escena se presenta en el histórico Teatro El Convento, un espacio con 30 años de vida ubicado en un antiguo convento del 1600 en Reconquista 269 de la ciudad de Buenos Aires. La obra explora el conmovedor choque entre un "alma bella" y una sociedad que la tilda de ingenua, reflejando las consecuencias de la bondad frente a la cruda realidad, y la falta de compasión en la sociedad actual.

La pieza, protagonizada por Matías Turina como el Príncipe Mishkin, narra su regreso a San Petersburgo. Su naturaleza compasiva y honesta colisiona con un mundo de miseria, pasiones oscuras y traición, un ambiente que encuentra su máxima expresión en la figura de Rogózhin, interpretado por Emanuel Arce. La bondad de Mishkin, en un giro paradójico, se convierte en el motor de un trágico desenlace. "El idiota reflexiona sobre la fuerza desestabilizadora de la compasión, una cualidad que la sociedad actual, con su brutalidad y afán por las apariencias, no puede tolerar", comenta el director, a quien le llevó más de un año hacer la adaptación.

Un clásico todavía vigente

Barreiro, un confeso amante de Dostoievski, ya ha llevado a escena otras obras del autor como Crimen y castigo y Los hermanos Karamazov. Para él, el escritor ruso tiene una "actualidad impresionante", pues sus escritos sobre las injusticias sociales y los "humillados" resuenan hoy más que nunca. La adaptación que hizo mantiene la esencia de la novela, pero con actualizaciones para que el público de hoy, acostumbrado a una dialéctica más moderna, pueda conectar fácilmente. La obra, con una duración de 90 minutos, se enfoca en la historia principal, prescindiendo de personajes y subtramas para mantener el ritmo. Este trabajo es una labor de amor que llevó al director a releer la novela varias veces. El elenco se completa con Fernando López (Hipólito), Vivi Campos (Nastasia), Sofía Jazmín (Aglaya/Varya), Mimi Ferraro (Lizabeta/Madre), Alberto Cravero (General) y Francesco Francica (Gania), quienes dan vida a los ricos personajes.

El Teatro El Convento, con una ubicación un poco alejada del circuito de la calle Corrientes, puede presentar un desafío para atraer espectadores. Pero la compañía, con 30 años de trayectoria, ha logrado generar un público fiel: "Somos nosotros nada más, los que batallamos para traer espectadores", afirmó Barreiro en una entrevista exclusiva, pero el éxito de sus anteriores obras de Dostoievski lo alienta a creer que esta propuesta también atraerá a "público ávido de estas propuestas".

El Convento, además, es un lugar abierto al público durante el día, con librerías y anticuarios, lo que lo convierte en un paseo casi obligatorio para porteños y turistas. Para el visitante, asistir a la obra no es sólo un plan cultural, sino una oportunidad de conocer un lugar que forma parte de la historia de la ciudad. "La gente queda fascinada con el lugar", asegura Barreiro.

Las funciones de El Idiota son los sábados a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.