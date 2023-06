Mati Spano está listo para traer toda su alegría al teatro en vacaciones de invierno

Mati Spano está listo para desembarcar en el Teatro La Plaza en las próximas vacaciones de invierno. Esta vez saldrá del unipersonal y traerá un show en el que estará acompañado por actores y bailarines, donde se espera que haga a sus personajes más característicos como Lucia, Cata, Pedro y Martu, sino que cantará tres canciones nuevas de su autoría. Con apenas 17 años y una carga histriónica muy grande, en charla vía Zoom confesó estár muy emocionado, nervioso y con ganas de que llegue julio para estrenar.

Durante la entrevista reveló que el humor lo acompaña desde chico: "En la escuela ni hablaba, era como una pared. Pero en casa, en las reuniones familiares siempre los hacía reír con diferentes cosas. Y para mi que alguien se ría con lo que yo hago me llena el alma". En sus canales de YouTube y Tik Toc se nota que nació para esto y lo bueno es que se lo toma muy enserio: ya está ensayando tres veces por semana con todo el equipo para llegar 10 puntos al show, que probablemente tenga más de una función diaria. Además asegura tener una agenda "en la que anoto todo lo que tengo que hacer y cumplo. Y tengo otro cuaderno en el que anoto todo lo que se me ocurre, hasta los sueños, y llevo siempre conmigo". Ya es un profesional con todas las letras, preparado, que toma clases de canto y está todo el día pensando en nuevas propuestas para el público. Un público que lo ama, compuesto por chicos en edad escolar. "En el unipersonal que hice el año pasado me dí cuenta de sus edades, y también de que los padres que los acompañaban se aburrían un poco. Este año, con la ayuda de Manuela Arnedo armamos un texto al estilo de Shrek, en el que los adultos también pueden econtrar elementos que los diviertan", explicó.

Este show de una hora, que tendrá el nombre de Mati Spano en vivo, se estrenará el 17 de julio y estará hasta el 30. Cuenta los entretelones de la producción de su nuevo show televisivo. Durante la grabación, se enfrenta a invitados desopilantes y situaciones molestas que hacen que la tarea resulte casi imposible, aunque tendrá que sobreponerse e ir ganando confianza y manejo de la situación con el único objetivo de terminar de hacer el programa de TV.

Hay algo que lo entusiasma mucho a Mati, es que también tendrá entradas especiales con acceso a Meeyt&Greet: "Me encanta conocer al público. Pensar que empecé en pandemia y cuando comencé a salir, me sorprendí de que me reconocieran. HAsta ese momento eran solo un número y les pude poner cara y gesto. Al poco tiempo de empezar a salir a la calle fui a un shopping, me reconocieron y me pidieron como 20 fotos. ¡No lo podía creer!”.

La cita con Mati será las 17.15 en la Sala Neruda del Paseo La Plaza. Encontrá acá más info sobre las entradas.