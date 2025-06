Morrisey y Mayumana vuelven a presentarse en la Argentina

Mayumana

A partir del 2 de julio y por cinco únicas funciones, la agrupación llegará al Teatro Broadway (Av. Corrientes 1155, CABA), con su nuevo show Currents, un espectáculo impactante para toda la familia. Después de conquistar más de 40 países y cautivar a más de 15.000.000 de espectadores, el fenómeno escénico Mayumana se presentará en la Argentina con funciones especiales desde el 2 de julio. Y, a partir del 1 de agosto en el Teatro Broadway de Rosario, el 8 en Quality Espacio de Córdoba.

Currents es una experiencia escénica que combina música en vivo, percusión, danza, humor, acrobacia, tecnología y participación del público en un formato no verbal que hace vibrar todos los sentidos. Inspirado en la histórica “guerra de las corrientes” entre Nikola Tesla y Thomas Edison, el espectáculo representa esa batalla de energías desde lo físico, lo sonoro y lo visual.

Con una propuesta única, fusiona lo clásico del universo Mayumana con nuevas piezas, en un show dinámico que se reinventa en cada temporada. Todo está pensado para que el público “vea la música” y “escuche el movimiento”, en una coreografía que rompe fronteras entre la danza y el ritmo, el cuerpo y el sonido.

Un show de 75 minutos sin palabras, donde el lenguaje universal del ritmo lo dice todo. “Mayumana es un cóctel explosivo de ritmo, baile, luces, música y humor” Europa Press. Una estética que va del high-tech al street dance, sin dejar de ser divertida y accesible. Una troupe de artistas argentinos multidisciplinarios, de entre 18 a 35 años, que son a la vez músicos, bailarines y performers, todos con la destreza como factor común. El público puede participar de forma activa en distintos momentos del show.

Desde su creación en 1996 en Tel Aviv, Mayumana es una compañía reconocida por su talento explosivo y su estilo inconfundible. Ha compartido escenario con artistas como Bobby McFerrin, David Broza, Tiesto, y ha sido definida por medios internacionales como “la startup cultural más exitosa de Israel” (Yedioth Ahronoth) y “una fiesta del ritmo” (ABC). Ahora, gracias a Fénix Entertainment, Mayumana se conecta con el público argentino, reconocido por su pasión, sensibilidad artística y energía escénica.



Morrissey

El ícono del pop británico se presentará el sábado 8 de noviembre en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA) con su show Nude. Con una carrera legendaria, 13 discos solista en el Top 10 del Reino Unido y un legado que cambió la historia de la música, vuelve al país con un show que recorrerá clásicos de The Smiths, himnos de su carrera solista y joyas para fanáticos.

Su influencia y legado musical son irrefutables. Considerado como una de las figuras más influyentes del pop británico y uno de los mejores letristas de su generación. Como cantante de The Smiths, marcó para siempre la historia de la música con tan solo cuatro álbumes. Ya como solista, consolidó un sonido único que sigue resonando en la actualidad, convirtiéndolo en una de las voces más aclamadas de las últimas cuatro décadas. Desde el lanzamiento de “Hand In Glove”, tema debut de The Smiths, el panorama musical cambió para siempre y nos dejó himnos como “This Charming Man”, “How Soon Is Now?” y “There Is A Light That Never Goes Out”.

En su etapa solista, su serie de canciones icónicas continuó con títulos como "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday", "Irish Blood, English Heart" y "First of the Gang to Die", entre muchos otros.