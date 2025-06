My Chemical Romance y The Hives tocarán en Huracán

La noticia corrió como reguero de pólvora: My Chemical Romance vuelve a presentarse en nuestro país después de 17 años de su última visita confirmaron su regreso al país con su South American Tour 2026 que contará con The Hives como invitados especiales. El tan esperado show será el 1 de febrero de 2026 en el Estadio Huracán.

El impacto de esta banda sigue resonando a través de generaciones, y esa influencia no muestra señales de disminuir. Su gira por estadios en Norteamérica 2025, Long Live: The Black Parade, lo demuestra con una serie de fechas agotadas.

Además, reconocidos como uno de los shows en vivo más electrizantes del mundo, The Hives, la sensación internacional del rock, serán los invitados especiales de la gira. Con millones de discos vendidos en sus más de 30 años de carrera, la banda se ha consolidado como una fuerza imparable gracias a su distintivo sonido garage-rock, sus actuaciones en vivo llenas de excentricidad y sus característicos trajes de etiqueta.

Crecimiento de la mano de su público

My Chemical Romance lanzó recientemente una edición expandida de su segundo álbum, Three Cheers For Sweet Revenge, certificado triple platino. Este trabajo llega casi 21 años después de su lanzamiento original. Para conmemorar el aclamado disco de 2004, el productor ganador del Grammy Rich Costey creó nuevas mezclas para esta edición deluxe. La colección incluye cuatro bonus tracks grabados para la BBC en 2005: versiones en vivo e inéditas de “I’m Not Okay (I Promise)”, “Helena” y “The Ghost Of You”, además de una versión en vivo de “You Know What They Do to Guys Like Us in Prison”, que originalmente se lanzó como lado B del CD single edición limitada de “I’m Not Okay (I Promise)” en el Reino Unido.

Formada en Nueva Jersey, la banda liderada por Gerard Way debutó en 2002 con el álbum independiente “I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love”. Al año siguiente, firmaron con Reprise Records y lanzaron su álbum debut con un sello importante: el exitoso “Three Cheers for Sweet Revenge” (2004), certificado triple platino. Ese disco incluyó los hits “I’m Not Okay (I Promise)” (platino), “Helena” (oro) y “The Ghost of You”. La revista Rolling Stone nombró al también triple platino The Black Parade como uno de los mejores discos de 2006.

El sencillo principal, “Welcome to the Black Parade”, encabezó el ranking de Billboard Alternative Songs y el UK Official Singles Chart, y hoy es triple platino. La banda realizó una extensa gira representando a los personajes de The Black Parade y lanzó el álbum en vivo “The Black Parade is Dead!”. En 2008 lanzaron Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, que lideró los rankings de Billboard de Álbumes Alternativos y Rock. Luego siguió una serie de singles que en 2013 se recopilaron bajo el título Conventional Weapons. Las canciones de My Chemical Romance suman más de 500 millones de reproducciones globales al año. Junto a Way están Bob Bryar, Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro. ¡Què alegría volver a tenernos entre nosotros! Encontrá acá más info sobre las entradas.