Pablo Oliva: "Cuando escribo una canción, pongo lo que me sale de adentro"

El sábado 14 de octubre Pablo Oliva vuelve a encontrarse con el público argentino pues hará un show en La Trastienda (Balcarce 460, CABA). Y digo reencuentro porque por más que va y viene entre su hogar desde hace ocho años, El Edén, en Uruguay, sitio en el que encontró la tranquilidad para componer y que lo acercó a su familia materna: "Tengo familiares por parte de mi madre y toda mi vida se repartió entre estar ahí y en Argentina. La parte de mi madre es de ascendencia francesa, mi abuela es rusa y mi abuelo, un vietnamita director de orquesta clásica. Incluso un tío fue músico y otro pinta muy bien. Tengo una conexión muy grande con ellos por su veta artística. Así que cuando pude me mudé a este pueblo de sierras que queda entre Maldonado y Lavalleja. Un lugar precioso. Es más, tengo dos hijos que prácticamente son uruguayos. Es un lugar muy lindo para vivir y componer canciones", explica.

Y allí se armó el estudio de grabación, como cuenta en esta entrevista en video:



El cantante de la banda Gazpacho, junto al músico y productor Facundo Pereyra Iraola (bajista de esa banda) dio forma al primer álbum solista de Pablo realizado completamente “Ala distancia”, según el nombre que le puso. El disco contó con la participación de un verdadero dream team de prestigiosos músicos internacionales: Manu Katche, Michael League, Lionel Holoman, Tomás Salcedo, Justin Brown y Burniss Travis, entre los más destacados. Cada uno de ellos músicos, como cuenta Pablo, lo hizo desde su casa o estudio en pleno confinamiento durante el 2020 y 2021. Y para los ensayos con su banda, integrada por Emma Cauvet en batería, Fede Palmolella en bajo, Guido Briscioli y Gastón Saya en guitarras, Cristian Vivaldi en teclados y Agostina Bruno en los coros, salvan la distancia usando "un programa al quenos conectamos todos al mismo tiempo y que permite ensayar en tiempo real, cada uno en su lugar. Igualmente cuando voy a la Argentina nos juntamos cara a cara y el disfrute es total", agrega Pablo. y es muy importante





Vivo Perfil: ¿Disfrutás de esta parte solista de tu carrera?

Pablo Oliva: Muchísimo, la verdad que si. Tengo una banda muy linda que me apoya y con los que estoy hace un tiempo, somos siete músicos, es un bandón. Emma, que fue el último baterista de Cerati, me produjo dos temas nuevos que van a salir antes del show en La Trastienda y estoy muy ilusionado; lo disfruto mucho. Ya tengo tres discos solista y para el concierto presentaré la unión de todas esas canciones que fueron viniendo y también llevaré canciones del repertorio de Gazpacho que compuse y que son muy mías. Con toda esa mezcla de la vida que ha corrido en mi como artista me presentaré el 14.

VP: ¿Fueron evolucionando las letras de tus canciones?

PO: Sí, fueron cambiando, principalmente porque nunca busco copiarme o ver lo que suena en el momento. Cuando escribo una canción es lo que me sale de adentro. El ser humano va evolucionando, pasando por diferentes momentos, y eso es lo que me sale cuando escribo. Justamente le mostré esos dos últimos temas a un productor y me dijo: "Cómo siempre sorprendés y vas para otro lado". En realidad, estoy en otro lado siempre, estoy más grande y transitando cosas como todo ser humano. Hay una evolución ahí, como la persona misma.

El show se anuncia para las 20.30 y acá podés encontrar más info sobre las entradas.