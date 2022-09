Para los Premios Hugo, Come From Away fue el mejor musical

Se entregaron los Premios Hugo 2022 y Come From Away fue la gran ganadora. La entrega de los reconocimientos a lo mejor del teatro musical en nuestro país se realizó el lunes 19 de septiembre en el Teatro Astral, en su 12° edición. Esta vez comprendió las temporadas 2021 y 2022, y la ceremonia contó con la conducción de Andrea Politti, Diego Reinhold y Guido Záffora.

No faltaron los homenajes a dos grandes del teato nacional como Enrique Pinti y Lino Patalano, así como la entrega de una mención a Horacio El Negro Cortés, el encargado de recibir a los espectadores en el Teatro Maipo, otro clásico.

A continuación, todos los ganadores:

MEJOR MUSICAL: Come from Away

MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL: Así... vuelvo

MEJOR MUSICAL OFF: Lejano resplandor de luna

MEJOR DIRECCIÓN GENERAL; Carla Calabrese (Come from Away)

MEJOR COREOGRAFÍA: Georgina Tirotta (Así... vuelvo)

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL: Ángel Mahler (Drácula, el musical)

MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO: Leonardo Nápoli / Lorena Lores (Lejano resplandor de luna)

MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO: Leonardo Nápoli / Lorena Lores (Lejano resplandor de luna)

MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS: Marcelo Kotliar / Carla Calabrese (Come from Away)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: José Luis Castiñeira de Dios (Lejano resplandor de luna)

MEJORES ARREGLOS MUSICALES: Juan Serruya (Voxpop 20 años)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA: Juan Rodó (Drácula, el musical)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA: Griselda Siciliani (Pura sangre)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL: Nacho Pérez Cortés (Así... vuelvo)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL: Daniela Rubiatti (Identidad testimonial) y Déborah Turza (Al bárbaro le doy paz)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA: Fernando Margenet (Come from Away)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA: Josefina Scaglione (Drácula, el musical)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE: Gonzalo Gerber (Así... vuelvo)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE: María Laura Cattalini (Así... vuelvo)

MEJOR DIRECCIÓN VOCAL: Juan Serruya (Voxpop 20 años)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL: The Stage Company (Come from Away)

REVELACIÓN MASCULINA: Argentino Molinuevo (Come from Away)

REVELACIÓN FEMENINA: Agustina D’Angelo (Eternidades, té póstumo en hall de cine)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL: Aníbal Pachano / Ana Sans / Patricia Fiaño / Maco Ferrer (Así... vuelvo)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA ORIGINAL: Carlos López Cifani / Caldentey (Drácula, el musical) y Tadeo Jones (Come from Away)

MEJOR DISEÑO DE CARACTERIZACIÓN: Fabián Sigona (Peinados y pelucas de Drácula, el musical)

MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL: Aníbal Pachano (Así... vuelvo)

MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL :Osvaldo Mahler (Drácula, el musical)

MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE: Miguel de Molina al desnudo (Ángel Ruiz)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF: Leonardo Nápoli (Lejano resplandor de luna)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFF: Alejandro Vázquez (Lejano resplandor de luna)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFF: Ana María Cores (Lejano resplandor de luna)

MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: El Parador 2, la historia continúa...

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Iara Grom (El Parador 2, la historia continúa...)

MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Verónica Pecollo (Mi don imaginario)

MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Mariano Taccagni (Mi don imaginario)

MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Paula Schapiro (El Parador 2, la historia continúa...)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Carlos Gianni (por la dirección musical) (Mi don imaginario)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Bianca Dichiera (El Parador 2, la historia continúa...)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Julián Pucheta (Mi don imaginario)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Ana María Cores (Mi don imaginario)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Alejandro Vázquez (Mi don imaginario)

MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Teatro Nacional Cervantes (Familia no tipo y la nube maligna)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Mariana Tirantte (Familia no tipo y la nube maligna)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL: Endi Ruiz (Familia no tipo y la nube maligna)