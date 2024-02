Pixar en concierto debuta el 17 de febrero en el Teatro Colón

Este mes llega una nueva unión entre Disney y el Teatro Colón (Tucumán 1171, CABA) a la cartelera porteña. Se trata de Pixar en Concierto, durante el cual la Orquesta Académica del Teatro Colón, dirigida por Ezequiel Silberstein presentará los grandes éxitos musicales de sus películas animadas, como “Cuando Ella Me Amaba” de Toy Story 2, “Si No Estoy Contigo” de Monsters Inc. (ganadora del Oscar a Mejor Canción Original en 2001), “Le Festin” de Ratatouille, “Viento y Cielo Alcanzar” de Valiente, “Nobody Like You” de Red, y “Recuérdame” (ganadora del Oscar a Mejor Canción Original en 2018), “Un Poco Loco” y “El Latido de mi Corazón” de Coco, entre otros. Además, este espectáculo cuenta con más de 12 artistas en escena, entre cantantes y bailarines, y reúne a varios de los personajes más icónicos de la factoría cuyo logo es una lámpara de escritorio, entre los que se encuentran Buzz Lightyear, Woody y Mérida.

Además, para el domingo 25 de febrero se preparó una función inclusiva que contará con estímulos visuales y sonoros reducidos, equipos de trabajo capacitados, libertad de movimiento y una serie de recursos anticipatorios descargables, entre otras características, adaptando sutilmente la puesta a las necesidades y preferencias de personas con desafíos en su procesamiento sensorial y/o en la comunicación social, para ofrecer una propuesta amigable mediante estímulos reducidos y mayor flexibilidad para que puedan disfrutarla junto a sus seres queridos. Con el apoyo del Colón, que ofrecerá un entorno único, y el asesoramiento del Licenciado Matías Cadaveira, especialista en materia de inclusión social y cultural de personas neurodivergentes, convivencia y accesibilidad, la función distendida de Pixar en Concierto invitará a las audiencias a vivir una experiencia teatral inolvidable que se adaptará para ser más accesible.

.

Sobre este nuevo desafío en su carrera hablamos con Silberstein vía Zoom, y esto es lo que anticipó del estreno el sábado 17 de febrero:



Además habrá funciones a las 11, 14, 17 y 20 horas, según el día, para mayor comodidad de las familias. Particularmente para la función distendida se dispondrá de kits sensoriales que podrán retirarse en el lugar entregando el DNI. Si algún asistente desea retirarse a un lugar más tranquilo, podrá hacer uso de los espacios designados específicamente para su descanso. Sin dudas serán momentos inolvidables para todos los espectadores. Encontrá acá más info sobre las entradas.