Pixar en Concierto llegará en febrero de 2024 al Colón

Interpretado por la Orquesta Académica del Teatro Colón, y bajo la dirección musical del maestro Ezequiel Silberstein, desde el 17 de febrero de 2024 se concretará un nuevo concierto que une a Disney con el Teatro Colón: Pixar en Concierto, un espectáculo visual y musical con únicas ochos funciones. Mientras se escucha la música se hará la proyección de fragmentos de las icónicas películas de al factoría. Este concierto es la sexta coproducción entre al empresa de espectáculos que cumplió 100 años y nuestro primer coliseo, y llega luego del éxito de Disney en Concierto: Sinfonía de Películas (2019), Star Wars: Una nueva esperanza en Concierto (2020), Magia y Sinfonía (2022), Star Wars: El Imperio Contraataca en Concierto (2022) y Disney 100 en Concierto (2023) que tuvo lugar este año como parte de las celebraciones por el centenario de la compañía.

Pixar en Concierto presentará grandes éxitos como “Cuando Ella Me Amaba” de Toy Story 2, “Si No Estoy Contigo” de Monsters Inc.. (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2001), “Le Festin” de Ratatouille, “Viento y Cielo Alcanzar” de Valiente, “Nobody Like You” de Red y “Recuérdame” (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2018), “Un Poco Loco” y “El Latido de mi Corazón” de Coco, entre otros temas. Además, este espectáculo cuenta con la presencia de más de 12 artistas entre cantantes y bailarines, y reúne a varios de los personajes más icónicos de Pixar, entre los que se encuentran Buzz Lightyear, Woody y Mérida.

Entre las funciones que harán a lo largo de febrero habrá una distendida, adaptada a las necesidades y preferencias de personas neurodivergentes. Esta función ofrecerá estímulos visuales y sonoros reducidos, la posibilidad para quienes lo necesiten de moverse libremente dentro de la sala, la presencia de staff capacitado, espacios de descanso sensorial, recursos anticipatorios descargables, señalética en pictogramas y kits sensoriales que podrán retirarse en el lugar contra DNI.

Disney Concerts es la división de otorgamiento de licencias y producción de conciertos de Disney Music Group, el segmento de música de The Walt Disney Company. Como tal produce conciertos y giras, y otorga licencias sobre el contenido visual y la música de la compañía a orquestas sinfónicas en todo el mundo. Sus paquetes de conciertos incluyen una variedad de formatos, como los interpretados en vivo mientras se proyecta la película y de compilaciones temáticas vocales e instrumentales. Abarcan desde interpretaciones de orquestas sinfónicas únicamente instrumentales hasta producciones multimedia que incluyen vocalistas en vivo y coro. Algunos de los títulos actuales incluyen el ciclo de películas de Star Wars (Episodios IV a VII), La Bella y la Bestia, La Sirenita, Fantasía, Pixar en concierto, De Tim Burton: El extraño mundo de Jack, Alicia en el País de las Maravillas, Frozen: Una aventura congelada, Ratatouille y la serie de Los Piratas del Caribe (Episodios I a IV). Estos conciertos en conjunto fueron presentados en algunas de las salas más importantes del mundo, como el Teatro Colón de Buenos Aires, Lincoln Center, Royal Albert Hall, la Ópera de Sídney, el Foro de Tokio y Hollywood Bowl.

Encontrá acá más info sobre las entradas.