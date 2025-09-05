Por primera vez Drake Bell cantará en la Argentina

Drake Bell, actor, cantante y compositor que conquistó al público con su carisma en Drake & Josh y los live action de Los Padrinos Mágicos llegará a Buenos Aires para presentarse en Niceto Club (Nceto Vega 5510, CABA) el domingo 9 de noviembre. El querido Drake regresó con fuerza a la escena musical internacional con el lanzamiento de su ambicioso álbum Non Stop Flight, en octubre de 2024. Un proyecto de 35 tracks que invita a los oyentes a embarcarse en un viaje musical sin escalas, donde Bell se erige como el capitán de una travesía sonora a través de diversos géneros y emociones.

Aunque el actor y músico estadounidense ha pasado tiempo en México y habla español con fluidez, esta será su primera visita al país. Desde el lanzamiento de Non Stop Flight ha demostrado que es una figura imparable. Su gira por los Estados Unidos y México ha sido un éxito rotundo con múltiples fechas sold out, y ahora se prepara para iniciar una nueva recorrida, esta vez por Latinoamérica, donde sumará paradas en Brasil, Chile, Perú, Guatemala y El Salvador.

Drake, entre la nostalgia y la renovación

En medio de este ascenso, Drake Bell sorprendió a sus fans con una reunión muy especial junto a su entrañable compañero Josh Peck en Anaheim, California, reviviendo la nostalgia de toda una generación que creció con ellos. Los dos actores limaron las asperezas que los habían separado por una década y celebraron la renovación de su amistad junto a los fans. Al mismo tiempo, Dake continúa mirando hacia adelante: tiene listo un nuevo EP con colaboraciones explosivas junto a Kevin Roldán, Adriel Favela, Octavio Cuadras y entre otros, prometiendo una etapa aún más vibrante, fresca y comercial.

Como si fuera poco, el artista se encuentra en preproducción de su próxima película, una carta de amor a México que será filmada en colaboración con Alebrije Producciones, bajo la batuta de Mónica Lozano. Este proyecto cinematográfico mostrará una faceta íntima y apasionada de Bell, reafirmando su profundo vínculo con el mundo latinoamericano.

El encuentro en Niceto Club será una oportunidad única: revivir aquellas canciones que marcaron la memoria colectiva y descubrir la nueva faceta de un músico que nunca dejó de reinventarse. Una cita íntima, cercana y explosiva, que convertirá la noche porteña en un verdadero viaje musical. Encontrá acá más info sobre las entradas.