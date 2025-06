Reinhold y Breitman dispuestos a hacernos reír junto a sus compañeros de La Función Que Sale Mal

Se la representó por primera vez en Londres en 2012 y a partir de ahí, La Función Que Sale Mal se convirtió en un fenómeno teatral internacional. Estuvo en la cartelera porteño y el 4 de junio regresa con los protagónicos de Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villareal, Dan Breitman, Victoria Almeida, Gonzalo Suárez, Maida Andreanacci y Federico Ottone, dirigidos por el experto Manuel González Gil. Las funciones en el Multiteatro (Av. Corrientes1283, CABA serán de miércoles a domingo.

El elenco está preparado para hacer reír con sus interpretaciones de actores inexpertos que van a llevar adelante un misterio a lo Agatha Christie: hay un asesinato, un detective y están los actores de la Sociedad de Teatro de Cornley que ponen todo su empeño en presentar un drama serio. Sin embargo, lo que termina pasando en escena es un caos desternillante. Paredes que se caen, ellos que se olvidan los textos, utilería fuera de control y una coreografía del desastre lista para provocar una risa sanadora.

Dos de los intérpretes de esta nueva apuesta, Breitman y Reinhold (quien ya había estado en la primera versión local en 2017), charlaron en exclusiva con Vivo Perfil sobre esta nueva aventura cómica, consagrados exponentes del musical local que actúan, cantan y bailan... y también hacer reír. "En esta obra no se puede ni cantar ni bailar, aunque siempre estar arriba del escenario es baile, para mí. La cena La vida la vida es bailar. Manuel hizo una adaptación con muchísimo criterio y trabaja con una pasión hermosísima. Así que por más que venga de afuera esta obra, tiene una un formato que es muy universal. Se ve cómo ese ese grupo amateur que tanto tiene de nuestro teatro, les cuesta mucho hacer la obra porque eligieron contar algo que no les pertenece, entonces tampoco lo pueden hacer bien -arranca Diego-. Es como un concierto de bloopers. A un nivel de la perperfección, es muy notable".

"Estamos ensayando el estudio de Manuel -agrega Dan- y ahora viene el momento de encontrarnos con la escenografía, que también es protagonista porque tiene un mecanismo por el que se va rompiendo todo el tiempo. Los técnicos están sumamente presentes y además se divierten mucho. Hay mucha precisión, hay mucho de coreográfico, pero sobre todo de pasión en esta obra. No es fácil actuar mal, aunque hay gente que lo hace".

Abundando en las situaciones que se verán en el Multiteatro, Diego Reinhod agrega: "Creo que todo espectador de teatro, todo lector de novelas tiene la pulsión, la necesidad de ver a los intérpretes sufrir y hacer el camino del héroe, quizás después triunfar, o no, redimirse o no. En esta obra luchan contra una adversidad, pero no hay una situación que remita a algo oscuro del ser humano o situaciones catastróficas de lo social. Todo es muy liviano todo, son actores que no pueden actuar. Es muy simple, muy liviano y sin embargo creo que como espectador uno no tiene idea de hasta dónde puede salir mal una función de teatro".

A lo que Dan Breitman concluye: "Y por otro lado nos venimos riendo mucho en los ensayos. Diego me mandó un mensaje diciéndome lo que vio de mi actuación que me dio mucha mucha alegría y seguridad. Porque no es una obra fácil de interpretar. Además tenemos muy buen elenco también. Me siento acompañado por mis compañeros. Está buenísimo que Diego y Gonzalo Suárez ya la hayan hecho".

La versión local cuenta con la producción de Juan Manuel Caballe, Tomás Rottemberg y Faroni Producciones. Sin dudas será un suceso en la cartelera porteña. Encontrá acá más info sobre las entradas.