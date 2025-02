Sebastián Presta: "Me ha pasado de haberme enamorado de una amiga y no ser correspondido"

Este jueves 6 de febrero vuelve Sebastián Presta al teatro con una nueva propuesta: Mi amiga y yo se estrenará en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) para volver a atraer a los seguidores de su humor cotidiano y sensible. Como hacedor de éxitos muy recordados como Mi madre, mi novia y yo, o Entre ella y yo, Presta autor y protagonista de sus propios textos en tono de comedia, sabe tocar una fibra íntima del espectador que genera identificación y emocionan. Esta vez estará acompañado por Josefina Scaglione, Sabrina Lara y Leandro Serodino, dirigidos por Diego Reinhold, para ofrecer una propuesta fresca, divertida y llena de humor.

El texto fue escrito en colaboración con Claudia Morales y el propio Sebastián reveló, en una charla vía Zoom, la trama de la obra:

"Es una historia de amor y de amistad: me ha pasado de haberme enamorado de una amiga y no ser correspondido". reveló Presta durante la charla y aclaró que su forma de trabajar es involucrándose "en la producción. Me encargo de elegir al elenco y al equipo, y también me dejo dirigir por Diego. Me cuesta porque tengo ganas de hacer mi humor pero él da en el blanco, la tiene clarísima. Para esta obra tuve ideas muy raras: tenemos coreografías con música muy linda en vivo. Creo que parte de mi éxito es saber rodearme de gente talentosa, solo no puedo hacer nada. Son todos número uno".

Sebastián tiene en su haber la convocatoria a más de 100.000 espectadores en los últimos tres años, y esta vez promete una experiencia única para los amantes de la comedia, por la dinámica rítmica de la obra y los giros que le darán un final completamente inesperado. La producción ejecutiva es de Lucas Sulpizi, el diseño de vestuario de Sofía Di Nunzio, el escenográfico de Reinhold y Victoriano Pololla, realizado por Mauricio Moriconi. Además la puesta tiene un coach de Stand Up, Ricardo Bisignano, y otra coreográfica, Loli Ruiz; dirección musical de Darío Jalfin y producción general de Luis Penna, Marcelo Giglio y Diego Djeredjian. Encontrá acá más info sobre las entradas.