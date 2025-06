Seefeld y De Santo de gira, y mucho más teatro

Una clase especial

Damián De Santo y Martín Seefeld protagonizan Una clase especial, la comedia de Daniel Dátola que tiene dirección de Manuel González Gil. La obra que se estrenó en Semana Santa en la Argentina arrancó una gran gira nacional que la colmó de un éxito rotundo e inesperado. Con localidades agotadas en cada una de las ciudades en las que se vienen presentando, esta unión actoral se consolida como la gran dupla teatral del 2025. La producción general está a cargo de Javier Faroni y llegará al Teatro Roxy de Mar del Plata el viernes 27 de junio.

Aquí Lalo, un hombre introvertido, inseguro, fuera de época, acaba de ser abandonado por su esposa después de muchos años de matrimonio, pero está dispuesto a todo con tal de volver al ruedo. Para lograrlo contrata una clase con Leo, un reconocido maestro en seducción, galán, mujeriego, carismático, manipulador y autoproclamado el rey de la conquista que necesita dinero y decide aprovechar su experiencia dando clases de seducción en su departamento. Leo ve en Lalo una presa desesperada a quien será fácil quitarle dinero, pero Lalo resulta un hueso difícil de roer.

A lo largo de esta clase, alumno y maestro explorarán juntos el engaño, el abandono, la venganza, las relaciones y los recovecos de la mente masculina. Pero poco a poco la clase se irá complicando, Leo recibe una llamada que lo altera todo, los roles se invierten y el alumno ahora supera al maestro y así las risas y la comedia van creciendo en una clase donde no todo es lo que parece porque claramente el amor no se puede estudiar. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Margaritas para mi

La obra escrita y dirigida por Micaela Grillo que se presenta los viernes a las 22.45 en el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA), es una comedia romántica con una historia entrañable sobre crecer, elegir y dejar ir. Con un elenco joven y vibrante, la obra explora el deseo de una hija por perseguir su vocación artística y la necesidad de una madre por retener lo que ama.

Margarita acaba de cumplir 18 años y está segura de dos cosas: quiere ser artista e irse de Entre Ríos. Pero su madre, María Rosa, idea junto a su amiga Julia un plan para que su hija cambie de parecer. José, el sobrino de Julia, parece ser el candidato ideal para enamorarla y mantenerla en el pueblo. Al mismo tiempo, Catalina, su mejor amiga, lucha por animarse a decirle algo muy importante antes de que Margarita se vaya. Mientras tanto, Marcos -padre de la protagonista- enfrenta el derrumbe de su campo y de todo lo que creía estable.

Actúan: Belén Voto, Olivia Espeche Bosco, Joaquín Gallardo, Sara Naftali, María Carranza y Julio López Villarroel. Además tiene voz en off de Paula Ferrari. El diseño y la realización de vestuario es de Paula Galván; el de la escenografía de Eduardo Bustamante y el de iluminación de Juan Francisco Canella. Tiene producción de Jonathan Ferrari y acá podés encontrar más info sobre las entradas.

En búsqueda del padre perfecto

La obra acaba de regresar a los escenarios porteños en el Teatro El Jufré (Jufré 444,, CABA). La comedia escrita, dirigida y co protagonizada por Charley Rappaport, acompañado por Karen Medina y Gabriela Bocalandro. La historia gira en torno a Lorena, una mujer ansiosa por ser madre que, en plena sesión de terapia, explora con humor y contradicciones, qué significa encontrar al “padre ideal para su hijo”. No reconoce su necesidad de pareja pero sabe que no quiere tenerlo sola. Ella cree que, sencillamente, debe buscar al padre perfecto. A lo largo de una hiarante sesión de terapia intentará obtener la aprobación de su terapeuta para los diferentes candidatos.

El diseño y la realización de vestuario es de Natalia Chiro Tarrab; la de video de Isabella Peralta, Lua Leston, Brian Rappaport; la iluminación de Rubén González y la escenografía de Edgar Ocampo Orozco. Las funciones son los domingos a las 20.30. Encontrá acá mas info sobre las entradas.