"Todos tenemos un bolero guardado en el alma", dice Francisco Pesqueira sobre su último espectáculo

Todos los domingos por la tarde el Patio de Actores (Lerma 568, CABA) se viste de boleros de la mano de Francisco Pesqueira y su propuesta Víctor, vení a buscar los discos (Un espectáculo de boleros...ponele). Presentado como una experiencia sensible y visual, con músicos en vivo que propone dejarse llevar y salir cantando. Junto a Emiliano Samar, quien se encarga de la puesta en escena y la dirección, es responsable de espectáculos como Canción de cine, Te doy una canción o Nada te turbe. Se trata de un unipersonal musical que recorre los mejores exponentes de ese género musical mientras cuenta una historia de amor entre varones: Juan, recientemente separado de Víctor luego de muchos años de pareja y con sus 50 años cumplidos, descubre que su ex se dejó los discos de boleros y le exige que venga a buscarlos. A la espera del posible regreso, el protagonista intenta hacer lugar para nuevos amores. Con humor y músicos en vivo.





"Es un espectáculo a puro corazón abierto -reveló Francisco en una entrevista exclusiva-; allí muestro mis canas mis dolores, otras cosas que ocultaba como mis lentes culo de botella. Para esta propuesta tomé los boletos como si agarrara un texto de Chejov o García Lorca para interpretarlos. Todos los días le doy gracias a Dios por la salud de mi voz y tengo dos músicos excepcionales que me acompañan y además hacen de los chicos de la mudanza". A continuación la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Esos músicos que menciona el versátil protagonista de este show son Pepo Lapouble (piano y arreglos) y Fede Razetti (percusión). Además tiene diseño de luces de Malena Miramontes Boim, asesoramiento en vestuario de Sandra Ligabue, realización escenográfica de Analia Schiavino y producción ejecutiva de Andrea Widerker. Y Pesqueira (quien también es parte esencial del grupo Carne de Círtica) asegura: "Esta es una historia de amor de dos hombres que se separan luego de muchos muchos años. Pasa algo muy fuerte con el público. La gente es muy cariñosa conmigo a la salida y lo mas lindo que me puede pasar es que se vaya con algo nuevo. Todos tenemos un bolero guardado en el alma. Y aclaro que no es fácil hacer un espectáculo LGBT hoy, no es lo mismo que hace un tiempo. Por un lazado de avanzó y por otro se retrocedió. Hay algo de homofobia global".

Pesqueira con Lapoube y Razetti antes del cambio de look para encarnar a Juan



Con el horario de los domingos a las 16:30, esta original idea se convierte en una salida ideal para terminar la semana con música y una historia grata que nos deje pensando. Encontrá acá más info sobre las entradas.