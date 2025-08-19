Toto vuelve a la Argentina en diciembre acompañado por Christopher Cross

Los creadores de clásicos como África, I'll Be Over You, Rosanna y Hold The Line, entre muchos éxitos más, regresan al país con el cantautor estadounidense Christopher Cross como invitado especial. Apenas pasado un año de su última presentación en el país, tendremos una cita con la nostalgia ochentosa el 13 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, con producción de Fenix Entertainment. Minutos antes, Cross repasará todos los éxitos por los que es mundialmente conocido, incluidos Sailing y Ride Like The Wind.

Los 40 de Toto

La banda de rock estadounidense formada en 1977 en Los Ángeles, fue fundada por el teclista David Paich y el baterista Jeff Porcaro (que falleció en 1992), combinando diferentes estilos musicales como blues, funk, soul, pop, jazz fusión, rock progresivo y distintas corrientes de rock. Superando los 40 años de carrera, tuvieron más de 10 formaciones​ que han variado según la gira promocional de cada álbum. El único músico que ha participado en todas es Steve Lukather. El puesto más inestable ha sido el de vocalista: Bobby Kimball (1978-1984/1998-2008), Dennis Frederiksen (1984-1986), Joseph Williams (1986-1989/2010-presente), Jean-Michel Byron (1990-1991) y Steve Lukather (1991-1998) lo ocuparon.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tuvieron detractores y defensores, como Steve Vai, quien dijo: "Esta banda creó un sonido propio y único. Es la perfecta mezcla de rock, pop, fusión y un poco de jazz, todo en un paquete totalmente armonizado",o Eddie Van Halen, que se refirió a la agrupación como "colectivamente, compuesta por los mejores músicos del planeta".

Toto ha celebrado un logro tras otro a lo largo de 2024 y 2025. La canción Africa obtuvo el certificado de diamante por la RIAA en Estados Unidos al vender más de 10.000.000 de copias. Además, Hold The Line fue certificada triple platino por ventas de 3.000.000 de copias, mientras que Rosanna alcanzó el doble platino por sus 2.000.000. Es llamativo que el vasto repertorio de esta agrupación se reproduce más de tres millones de veces al día sólo en Spotify, por una audiencia que, mes a mes, se vuelve cada vez más joven. De hecho, más del 50 % de sus oyentes en streaming tienen 34 años o menos.

Tanto individual como colectivamente, los miembros de la banda han dejado su huella en incontables álbumes ganadores de premios Grammy en todos los géneros. Toto es una de las pocas agrupaciones de los años '70 que ha sabido resistir el paso del tiempo y las modas, manteniéndose vigente hasta hoy. Junto a Steve Lukather (guitarra/voz) y Joseph Williams (voz), se suman Greg Phillinganes (teclados/voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (vientos/percusiones/voz) y Dennis Atlas (teclados/voz).

Cross, con un Oscar bajo el brazo

El invitado especial es Christopher Cross, con quien los miembros mantienen una amistad y colaboración desde hace más de cuatro décadas. A Cross lo acompañan Francis Arnaud (batería), Kevin Reveyrand (bajo), Jerry Leonide (piano), Andy Suzuki (vientos y teclados), y las vocalistas Lisbet Guldbeck, Chrissi Poland y Nicky Richards.

Cross irrumpió en la escena musical con su álbum debut homónimo en 1980, ganando cinco premios Grammy, incluyendo los cuatro galardones más prestigiosos: Grabación del Año (por el sencillo Sailing), Álbum del Año, Canción del Año (Sailing) y Mejor Artista Nuevo. En una carrera que abarca más de 40 años, su música le ha valido cinco premios Grammy y ha ganado un Oscar y un Globo de Oro por Mejor Canción Original de la película Arthur, un millonario seductor con Best You Can Do.

Con producción de Fenix Entertainment, la cita para estos shows imperdibles será el 13 de diciembre en el Campo Argentino de Polo (Av. Del Libertador 4096, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.