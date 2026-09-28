Una Sombra Voraz desafía los límites entre la realidad y la ficción

Con autoría y dirección de Mariano Pensotti junto al Grupo Marea, Una Sombra Voraz continúa sus funciones durante septiembre y octubre en Dumont 4040 (Santos Dumont 4040, CABA), presentándose los sábados a las 20 y los domingos a las 18. Con un despliegue físico y mental notable, la obra reúne en escena a Patricio Aramburu con Diego Velázquez para indagar en los mandatos familiares, el falso documental y los hilos invisibles que separan la vida de su representación.

Dos historias paralelas que dialogan en el abismo

La trama sigue los pasos de Julián Vidal, un escalador obsesionado con completar en 2017 la trágica ascensión al Annapurna en la que su padre desapareció en 1989. El inesperado desenlace de su expedición lo catapulta a la fama y, años más tarde, inspira una película biográfica protagonizada por Manuel Rojas, un actor cuya carrera transita cierto estancamiento.

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Sobre las tablas, ambos personajes desenvuelven sus vivencias de manera intercalada y simultánea, construyendo un juego de espejos donde los paralelismos y las diferencias entre los hechos reales y la ficción cinematográfica quedan al descubierto. “Es una obra donde tanto Diego como yo estamos hora y media en escena todo el tiempo, con dos historias paralelas que van en simultáneo -cuenta el actor Patricio Aramburu en diálogo con Vivo Perfil-. Exige mucha concentración, mucha presencia y también hay algo de lo físico que es muy evidente”.

Desafío físico y sincronía milimétrica

Interpretar esta densa madeja narrativa requiere por parte del elenco no sólo de un profundo trabajo actoral, sino también una intensa preparación atlética orientada a simular las exigencias de la alta montaña sobre las cintas de desplazamiento. “Tuvimos sobre todo una preparación para la escalada y para poder estar en las cintas con el estado que requiere la situación -detalla Aramburu, quien destaca el rigor técnico que demanda la puesta-. Al ser tan fino esto de la sincronicidad entre los dos personajes, al principio el trabajo era ese. Ahora que todo está más asentado se le va creando volumen, buscando siempre actualizar el estímulo para que cada función siga siendo un desafío”.

Más allá del imponente marco visual y de la tensión constante que mantiene al espectador en un rol activo, la obra despliega múltiples capas temáticas que dialogan con las inquietudes contemporáneas, desde el trasfondo del cambio climático hasta las complejas estructuras del vínculo paterno.

“Temas tiene un montón y están muy bien entrelazados; hay algo muy fuerte que son los mandatos familiares y paternos que marcan muy fuertemente a los dos personajes”, reflexiona el actor. A ello se suma la fascinante capa del falso documental: “Toma muchos elementos del biodrama y de la entrevista. A lo mejor mi personaje muestra un libro y eso se transforma en algo que parece real. Mucha gente se nos acerca a preguntarnos qué es verdad y qué es mentira, y esa forma en que se construye la idea de verdad es un gran tema de la obra”.

Lejos de la solemnidad y sostenida por una inteligencia narrativa que no resigna el humor ni el entretenimiento, Una Sombra Voraz afianza su exitoso recorrido en la cartelera independiente invitando al público a escalar, junto a sus protagonistas, las complejas alturas de la propia identidad. Encontrá acá más info sobre las entradas.