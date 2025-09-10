Victoria Carreras: "Me entusiasmó hacer una obra que habla sobre la sexualidad en personas de más de 50 años"

Victoria Carreras, una de las actrices más queridas de la escena nacional, regresa a las tablas porteñas con la obra Voyeurs, el lado B. Con funciones todos los viernes en El Tinglado Teatro (Mario bravo 948, CABA), este proyecto marca un punto de inflexión en su carrera, reuniéndola con un director a quien conoce desde sus primeros cursos de teatro. En una entrevista exclusiva, la actriz compartió los detalles de este emotivo reencuentro y la profundidad de la comedia que se acaba de estrenar.

Este regreso al teatro se gestó de forma inesperada. Mientras terminaba las funciones de Mirta, el mito, de José María Muscari, se reencontró con Mariano Dossena, su director y un viejo compañero de formación en el Teatro San Martín. "Pasó la vida y nos encontramos. Entonces dijimos, 'pero tenemos que hacer algo juntos'", relató Carreras. Menos de dos meses después, llegó la propuesta de Voyeurs que la atrajo de inmediato por su temática inusual. "Me entusiasmó una obra de teatro que habla sobre la sexualidad en personas de más de 50 años y sobre cómo circula el deseo", explicó.

Un lado B que va más allá de la ficción

La obra, escrita por el psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin, explora la idea de que todo suceso tiene un "lado B", una cara oculta. Para Carreras, esta premisa resuena de manera personal. Como actriz expuesta al público desde la infancia, sabe bien lo que significa la mirada del otro. "La gente te dice, 'Ay, qué bien te va', porque ven en mi Instagram posteos de trabajo. Pero yo también puedo ser frágil, también puedo ser vulnerable". La obra, asegura, no busca juzgar, sino mostrar que las cosas "no siempre son lo que pensamos".

La relación con su director es, en sí misma, parte de ese lado B feliz e inesperado de la vida por ese pasado en común. Tal es así que Victoria se compromete por completo a su visión: "Puedo ponerme cual plastilina, entregarme y observar sus correcciones, su mirada, su estética", confiesa con una ternura genuina. Para ella, "trabajar con Mariano" no sólo es un acto profesional, sino una experiencia que la emociona y enriquece como artista. A continuación, la entrevista completa:

Carreras, quien se considera "autogestiva", afirma que se siente realizada en el teatro "en cualquiera de sus formatos". A diferencia de la trayectoria habitual, que va de lo independiente a lo comercial, ella hizo el camino inverso. Sin embargo, valora cada proyecto y cada etapa. "Me encanta estar en una obra comercial", dice, recordando su paso por Mirta. Pero este año, en particular, la llena de alegría. "Es un año donde trabajé con tres directores que nunca me habían habían dirigido y eso es genial porque te provoca un recambio", concluye, feliz de su presente y disfrutando de su pasión por la actuación en cada paso que da.

El equipo de la obra se complementa con los actores Cristian Sabaz, Mónica Salvador, Camila Cahn y Junior Pisanú, dirigidos por Mariano Dossena. La música original es de Rony Keselman, el diseño de vestuario y de escenografía es de Nicolás Nanni, el de Iluminación de Claudio Del Bianco, la producción ejecutiva de Tomas Heck y la general de Walter Hugo Ghedin. Las funciones son los viernes a las 22.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.