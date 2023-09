Walter Soares: "El teatro me dio la habilidad de manipular al ser humano, pero lo hago sólo desde arriba del escenario"

En la charla telefónica se lo escucha distendido y seguro. Walter Soares eligió vivir en San Rafael, Mendoza, donde construyó su casa con sus propias manos ("soy albañil" desliza con sencillez durante la conversación). "Una de las razones por las que me alejé de la Capital es por la energía que tiene, y también porque hace unos años quedé mudo, no podía leer y escribir a raíz de haber sufrido un ACV -revela-. También es cierto que hace años que me quería mudar, me gusta cambiar. Y me vine cerca de la montaña; es un lugar maravilloso: tengo el cielo todo para mí, no hay bocinas, no tengo un edificio al lado mío. La energía es otra. Ya tuve mucha noche, muchas capitales, muchos países. Me vine a empezar de cero, no a ser artista, sino a cambiar mi vida interior. Desde el ACV sólo tengo fichas para lo simple. Ahora estoy muy bien".

En este panorama casi bucólico es donde Walter pensó el nuevo espectáculo, Banquete de Caviar, que trajo a Cástor y Pólux (Tacuarí 955, CABA) semanas atrás y con el que volverá a presentarse 7 y 14 de octubre a las 20.30. Sobre este café concert que creó Lino Patalano asegura que es "un lugar único. La idea de Lino, que lo hizo tiempo antes de fallecer, generó un espacio distinto a todos los que hay en San Telmo. Allí hicimos una función plena que me dejó muy conforme y además a la gente le gustó. Es que para el espectáculo y el lugar, estuve trabajando varios meses, armando la propuesta y pensando el vestuario. La energía para trabajar en un escenario es como caminar decidido, recto, hacia adelante, y con respeto.Cuando se trabaja se hace bien o no se hace. Vivo a mil kilómetros del teatro y cada vez que viajo parezco un ekeko, ¡llevo tantas cosas! Estoy pendiente de todos los detalles. Antes era obsesivo, tal como suena, casi molesto. Desde hace un año hago las cosas pero si me hacen sentir la mínima incomodidad, bajo las revoluciones. Igualmente todos los integrantes de Caviar (Joha Ferrau, Juan González y Luna Bordo lo acompañan) nos ocupamos de todo, pues para una sola persona sería imposible. Por ejemplo, la producción de vestuario es impresionante y eso solo lo puede hacer una persona que lo ame; son meses de pintar cosar, pegar, clavar, decidir telas, colores, puinturas, máscaras, cascos, músicas... Y cuando tenés claro lo que querés, son muchas horas de trabajo".

Así quedó conformado este Banquete, un viaje a un mundo de fantasía, salpicado con notas de humor, poesía, música y mucho color. Un universo creado por un grupo fascinante de actores que hará entrar al público en un mundo de arte y teatro a puro corazón. "En Caviar tenés muchas historias distintas, con 120 cambios de vestuario hecho por David Guersinich. En esta puesta hay cosas nuevas, desde el maquillaje a temas nuevos. aunque no faltan los íconos de la compañía. La energía cambia. Habré hecho 3.000 espectáculos en teatro, en 40 años de trabajar las 24 horas del día pensando una función. Nos vamos cambiando constantemente, el espectáculo no para nunca, a veces me cambio adelante del público. En cuanto a la música, pasamos desde Tita Merello a Tina Turner, Carmen Miranda, Josephine Baker, historias de películas de Hollywood y de tango; Chicago, del castellano al inglés, el francés o el portugués. Tenemos un tema maravilloso de Eladia Blázquez; animamos películas y te vamos contando historias que nos pasan a todos, para sonreir y emocionarse".

El recuerdo de Jean François Casanovas

"El teatro siempre me dio esa habilidad para trabajar en un lugar donde puedo mentir y manipular, algo que es maravilloso sobre el escenario. Pero no abajo de él -reflexiona Walter-. Y se lo debo a Jean François, con quien empecé a trabajar a los 19 años. El es un gran ejemplo, tuvo polio y meningitis por lo que empezó a caminar a los 18 años, que fue hasta cuando vivió en la casa de su abuela. Estudió varias carreras e idiomas, y cuando empezó a caminar le dijo a la madre. 'Yo quiero que la gente me aplauda'. Ese hermano de mi vida nos entrenó como soldados. Por momentos lo odiamos, nos íbamos llorando de los ensayos, pero damos gracias a la vida de haberlo encontrado. Nos enseñó a tener respeto por la vida, por el público y a tener una coherencia".

Justamente reivindica el respeto y el buen trato:. "Te puedo hablar del respeto y de cómo tratar a un artista. Y a un ser humano también. El artista, que no es lo mismo que una persona famosa, cuando se siente maltratado se va. El artista es alguien que siente el arte con el corazón. Si voy, necesito que me traten bien". En sus palabras se nota el amor por lo que hace, que también se ve en cada una de sus presentaciones. En las de octubre tendrá la asistencia general de Martha Miravete CiCero y la producción ejecutiva de Dea2 Producciones. Será la oportunidad de reencontrarse con el arte en estado puro, la diversión, la nostalgia y la calidad que siempre nos brindó Caviar.

Encontrá acá más info sobre las entradas.