Las palabras del Papa León XIV desarmaron las palabras de la política. Encendieron otro tipo de fuego: el de la amistad social y la valentía del encuentro. No tenemos que echarle leña al fuego a las palabras de León. Tenemos que echarle amor a ese fuego, de abajo hacia arriba, viendo la vida desde los más frágiles, para que no se apague.

No es una tarea edulcorada ni una ética dietética. Todo lo contrario. Nos convoca a la audacia del heroísmo. Si el Papa Francisco nos recordó una y otra vez que “nadie se salva solo”, la apelación mansa y firme del Papa León también nos conmueve, porque “nadie se pierde solo”.

Quiero decir: cada oveja perdida en el mundo del servicio público por la tentación de la corrupción o el odio arrastra con su mal ejemplo y acción tragedias sociales. Provoca pérdidas de humanidad en múltiples direcciones. Que se expresan en violencia, indiferencia, miseria y muerte.

Es un “efecto derrame” vicioso y potente. De arriba hacia abajo.

La otra dimensión de este deterioro está dada por la energía y esperanza puesta por millones de compatriotas, voluntarios, activistas sociales, anónimos servidores, tejedores de redes de fraternidad frente al desamparo. Esa energía es el “hospital de campaña” frente a la carrera armamentística de palabras, narcicismos, impunidades, denigraciones y cinismos de la escena pública. Pero esa energía, que es una maravillosa perla en la noche oscura del desasosiego, se malgasta y se agota si no se traduce en instituciones capaces de reflejar y multiplicar la confianza y activismo del tejido social comunitario.

Y por eso aquí entra en juego la imprescindible rehabilitación de la política. Rehabilitación en el más profundo sentido de la palabra; para que supere la adicción al enriquecimiento ilícito, el privilegio, la búsqueda del poder como negocio y de la fama como espejo de circo, que deforma y engaña.

Y para que supere el chaleco de fuerza del dogmatismo, la ideologización y la desertificación del pensamiento.

“A-dicción” -literalmente-, significa quedarse sin palabras en medio de los gritos. Y quedarse sin ideas en medio de las pujas de poder como droga.

Esa política rehabilitada trasciende -aunque lo incluye de modo esencial-, el ámbito partidario. Necesita reglas de juego claras donde todos sean considerados trabajadores. En la empresa grande o pequeña, en el hogar, en las organizaciones sociales, en la comunicación, en las familias, en los tribunales.

El vector del trabajo es el principal vector de humanidad para alimentar el fuego que nos deja el mensaje de Papa León. ¿Seremos capaces de consagrarnos a un trabajo responsable, generoso, que supere las lacras de los pecados sociales de injusticia y la enfermedad de la avaricia? ¿Seremos capaces de hacerlo con imaginación y también con creatividad y ojos nuevos, reconociendo las “semillas de verdad” que existen en los distintos? ¿Seremos capaces de construirlo más allá del “bla-bla-bla” de encuentros infértiles que no conducen a nada porque muchas veces significan una simple puesta en escena para consagrar la lógica del statu-quo?

Es la gran tarea. Si la Argentina no logra rehabilitar una política con mayúsculas -que empieza en lo minúsculo de la escucha desarmada y sin prejuicios-, no alcanzarán los miles de “hospitales de campaña” que buscan suplir ausencias y procuran evitar desangres en medio del combate ajeno.

Aquí también tenemos que evitar la instrumentalización del clericalismo. El rol central de diseñar planes de gobierno y soluciones específicas desde lo técnico y sectorial -no desde lo tecnocrático sin sentido-, corresponde a una política que abra su corazón y afine su escucha sensible para poner en acción eficaz soluciones concretísimas.

Por eso, no es tiempo de laboratorios, sino de “co-laboratorios”. No de experimentos exóticos, sino de construcciones colectivas.

“Odio”, leído de atrás hacia adelante, se resignifica en “oído”.

La Doctrina Social de la Iglesia ofrece principios clarísimos que no merecen ser falsificados, en un mundo que levanta la voz para confundir conceptos y sembrar el caos de sentido. La propiedad privada es tanto derecho natural como portadora de una hipoteca social. El destino universal de los bienes comienza por un bien: el bien común. El principio de subsidiariedad nos dice que el Estado es actor irreemplazable para promover reglas de juego justas, pero que no puede ahogar la ejecución de acciones y políticas e iniciativas que mejor se ejercen desde la comunidad organizada.

Reconocer estos principios no significa renunciar a la creatividad de cada sector político ni a la justa competencia en el marco de una democracia, que siempre será lo opuesto a la uniformidad o el totalitarismo.

Requiere, sí, sinceridad y verdad: o se está a favor de ellos y se los procura traducir en una práctica concreta que puede tener múltiples opciones; o se está en contra de ellos y se los aplaude fingiendo emoción. ¿Hay diagonales, énfasis matizados, bienes mínimos a rescatar, secuencias temporales para alcanzar metas acordadas? Tal vez procurando responder con honestidad intelectual estas preguntas descubramos una vez más que la democracia es el gobierno de las mayorías…y de las minorías. Rescatar esta verdad casi básica, es hoy más urgente que nunca, en sociedades polarizadas donde las mayorías y las minorías a menudo se definen por unos pocos miles de votos en una elección.

Si los pueblos se expresan electoralmente en mitades o en tercios, no deberían surgir dirigentes que las expresen con ínfulas imperiales o narcisistas o de imposiciones absolutas.

¿Por dónde comenzar, entonces? Por lo básico. Si queremos una democracia que deje de fabricar hospitales de campaña porque no es capaz de promover mejores vidas para todos, los procesos electorales deben estar limpios de manipulación algorítmica. Y limpios del dinero envenenado de la corrupción en su financiamiento electoral.

Es un punto de partida indispensable, no un punto de llegada. Porque todo lo demás estará librado a la capacidad de iniciativa, creatividad y audacia para representar intereses populares en el más amplio sentido de la expresión.

Sabiendo que la democracia es alternancia, equilibrio e intereses en pugna, lo cual no excluye la construcción armónica y firme de un poder que no es dominación sino capacidad de servir.

La primera esclavitud para abolir es la esclavitud de campañas electorales que comienzan por una pregunta siniestra: ¿quién tiene 100 millones de dólares para financiarlas?

¿Tarea imposible, ingenua, utópica? ¿No será más imposible, ingenuo o utópico pensar que alguien puede ganarse la eternidad en el poder o en la vida en base a la mentira o la estafa? La civilización del amor a la cual nos convoca el Papa León no es una telenovela. Es una revolución.

Es simplemente “primerear”. Hace resonar la palabra de los místicos sociales que hoy se expresan en una Argentina que se levanta y camina: “Donde no hay amor, hay que poner amor, para sacar amor…Porque en el atardecer de la vida, se nos juzgará en el amor”.

*Político, abogado, ex Ministro del Interior, ex Ministro de Justicia, Miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales