La Legislatura porteña votó por unanimidad el repudio al ataque que un grupo numeroso de hombres perpetró contra mujeres trans en los Bosques de Palermo el fin de semana pasado. También aprobó un pedido de informes a la Ciudad sobre su accionar frente al hecho.

Lograr unanimidad es difícil y ocurre pocas veces. Por eso importa: por un momento se dejaron de lado las posiciones partidarias y la política, en conjunto, expresó su rechazo a la violencia.

Sin embargo, hubo debate y discrepancias sobre las causas. Varios legisladores señalaron que existe un clima de época vinculado a la forma en que se expresa el presidente Javier Milei, que llamó “mierdas humanas” a periodistas, “zurdos ladrones” a presidentes de otros países, “casta putrefacta” a los políticos argentinos, y asoció la ideología de género con la pedofilia. Unos pocos legisladores sostuvieron en cambio, que una cosa no tiene relación con la otra.

¿Puede la violencia que se legitima desde el poder modificar los límites de lo que una sociedad considera aceptable?

Cuando la máxima autoridad insulta, estigmatiza y descalifica de manera sistemática, transmite que esa forma de tratar al otro es válida. No necesita ordenar una agresión: alcanza con reducir el costo social de ejercerla.

El presidente no es un ciudadano más; sus palabras tienen una autoridad simbólica, una capacidad de amplificación y una responsabilidad institucional mayúscula.

La violencia desde arriba quizás no produce automáticamente violencia abajo, pero sin duda contribuye a derribar algunas de las barreras que antes la contenían.

En Diario de la guerra del cerdo, Adolfo Bioy Casares imagina una sociedad donde bandas de jóvenes empiezan a perseguir y asesinar ancianos. Lo llamativo no es solo la violencia física, sino cómo se construye un clima en el que matar “viejos” se justifica, encuentra argumentos y termina siendo tolerado.

Esta novela de algún modo hace tangible la idea de que cuando una sociedad empieza a considerar que ciertas personas sobran, son una carga o valen menos, la violencia deja de provocar rechazo.

La receta es siempre la misma: primero se denigra a un grupo; después resulta más sencillo aceptar que se lo maltrate.

¿Cuánto tarda una sociedad en acostumbrarse a la crueldad cuando quienes deberían dar el ejemplo empiezan a ejercerla desde el poder? Menos de lo que creemos. Por eso importa que el repudio de legisladores/as haya sido unánime pero también que no quede en una votación, sino que se traduzca en un cambio profundo real que frene la naturalidad con que esta forma de tratar a otros se va instalando.

*vicepresidenta UCR CABA

** Foro Encuentro Reformista UCR