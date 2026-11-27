La imagen de Donald Trump junto a Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen expresa un cambio en el equilibrio internacional. Washington buscó preservar su predominio mediante sanciones, restricciones tecnológicas y alianzas de contención. Sin embargo, terminó negociando en territorio chino con las potencias cuya cooperación pretendía limitar.

Henry Kissinger ofreció una clave para comprender este proceso. En Sobre China comparó el ajedrez occidental con el weiqi chino, conocido como Go: el primero busca movimientos decisivos para derrotar al adversario; el segundo, ocupar posiciones y modificar gradualmente el equilibrio del tablero.

La estrategia envolvente del Go

China construyó una diplomacia de posiciones complementarias. En Eurasia, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) amplió la coordinación en seguridad. En BRICS, Beijing impulsó la participación de economías emergentes en las finanzas internacionales. Con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) profundizó la integración comercial, incluido el RCEP.

En África, los vínculos con la Unión Africana y el Foro de Cooperación China-África impulsaron infraestructura y comercio. En América Latina, el Foro China-CELAC abrió otra plataforma regional. La Franja y la Ruta y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura completan una red que amplía las alternativas de desarrollo sin eliminar los intereses propios de cada participante.

Las cuatro iniciativas globales de Xi Jinping —Desarrollo, Seguridad, Civilización y Gobernanza— sumaron una dimensión doctrinaria. La última, presentada en 2025, reivindica la igualdad soberana y el multilateralismo. Beijing proyecta estas ideas en Naciones Unidas y reclama mayor representación del Sur Global. Cada vínculo es una piedra del Go: su valor surge de la red que integra.

De las guerras estadounidenses a la infraestructura china

Shenzhen fue establecida como zona económica especial en 1980, durante las reformas de Guangdong impulsadas, entre otros, por Xi Zhongxun, padre del actual presidente. Pasó de localidad fronteriza a centro tecnológico mundial. Su metro comenzó a funcionar en 2004; hoy tiene 17 líneas y más de 600 kilómetros. Esa transformación resume décadas de planificación e inversión.

Después de la reunión, Trump elogió Shenzhen y contrastó su infraestructura moderna con el deterioro de ciudades estadounidenses. El reconocimiento proviene del mandatario que hizo de la competencia con China un eje de su política exterior.

Sus palabras recuerdan una reflexión del expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien contrastó los enormes recursos destinados por su país a las guerras de Irak y Afganistán con las inversiones chinas en ferrocarriles de alta velocidad, universidades, puertos y carreteras. La comparación adquiere especial relevancia porque proviene de un mandatario que protagonizó el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y Beijing en 1979. Su advertencia permite comprender cómo las prioridades estratégicas de inversión terminan condicionando la distribución del poder económico internacional

Shenzhen expresa lo que denomino el Momento Shenzhen: integración de planificación, ciencia, infraestructura, innovación, escala y difusión tecnológica. Huawei, BYD, Tencent y DJI forman parte de un ecosistema de telecomunicaciones, baterías, inteligencia artificial y manufactura avanzada. Puertos, energía y redes digitales reducen costos y conectan capacidades productivas.

Las sanciones y sus consecuencias

Las sanciones contra Rusia, ampliadas tras la invasión de Ucrania en 2022, aceleraron parte de su reorientación comercial y energética hacia Asia. Las restricciones tecnológicas contra China buscaron frenar su avance en semiconductores e inteligencia artificial, pero también incentivaron inversiones para reducir dependencias externas.

Ambas potencias afrontaron costos significativos: Rusia soporta las consecuencias humanas y económicas de la guerra, mientras China enfrenta obstáculos en tecnologías críticas. Aun así, la presión estadounidense no consiguió aislarlas y contribuyó a profundizar determinados vínculos entre Moscú y Beijing.

Trump llegó a Shenzhen con dificultades políticas internas y una agenda exterior atravesada por conflictos simultáneos. Debía administrar la competencia tecnológica con China, las tensiones comerciales con sus socios y la relación con Rusia. Su participación en la cumbre reflejó la necesidad de negociar con actores cuya capacidad de resistencia y articulación internacional había crecido. El contraste es significativo: Estados Unidos se retiró del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), mientras China consolidó su inserción en las cadenas regionales de valor asiáticas. Esa diferencia también forma parte del tablero.

La declaración conjunta y el nuevo equilibrio

La declaración conjunta incluyó cuatro puntos: reformas en Naciones Unidas; cooperación para aumentar el suministro de productos petroleros refinados; cuestiones de consentimiento estatal e inmunidades ante la jurisdicción penal internacional; y el principio de que una guerra nuclear nunca debe librarse, junto con diálogo sobre reducción de riesgos.

El documento no estableció un tratado de desarme, no resolvió Ucrania ni consagró esferas de influencia. Abrió un diálogo sobre energía, seguridad nuclear y gobernanza. Para Beijing, la referencia a Naciones Unidas conecta con su propuesta de reforma institucional y mayor voz para los países en desarrollo. Falta traducir los principios en compromisos verificables.

El tablero que Washington ya no controla

La analogía de Kissinger adquiere aquí toda su dimensión. En el ajedrez, una ofensiva busca colocar al adversario frente al jaque mate. En el Go, el resultado depende de posiciones construidas mucho antes del último movimiento. Cuando Trump llegó a Shenzhen, China llevaba décadas colocando sus piedras sobre el tablero: industria, infraestructura, comercio, tecnología, asociaciones estratégicas y presencia multilateral.

La cumbre no significa que Estados Unidos haya perdido su poder ni que China controle el orden internacional. Pero evidencia que la capacidad de imponer sanciones ya no garantiza la posibilidad de determinar unilateralmente sus reglas. Las palabras de Trump sobre Shenzhen, la reflexión de Carter y la declaración trilateral apuntan a una misma conclusión: la fortaleza internacional también depende de las capacidades materiales que una sociedad construye a lo largo del tiempo.

Trump llegó a Shenzhen buscando administrar el equilibrio mundial. La cumbre mostró que ese equilibrio ya había cambiado.

*Politólogo, ex embajador de Argentina en la República Popular China