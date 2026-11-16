El papa León XIV termina su gira histórica en Sudamérica con una misa en Lima

Después de doce días, diez ciudades y tres países, el papa León XIV concluirá este lunes en Lima su primera gira por Sudamérica desde el inicio de su pontificado. El recorrido por Uruguay, Argentina y Perú estuvo marcado por multitudinarias convocatorias, discursos en defensa de los sectores más vulnerables y un emotivo reencuentro con el país donde vivió casi dos décadas como misionero. El pontífice de 71 años preparó una exigente agenda que había generado preocupación por su estado de salud, a menos de un mes de haber sido operado de un tumor en el pulmón derecho. Sin embargo, lució alegre y saludable.

La visita, que comenzó el viernes 6 de noviembre en Uruguay, llevó al Santo Padre, desde Montevideo hasta la Amazonía peruana, en un itinerario que combinó celebraciones religiosas, encuentros institucionales y recorridas por comunidades atravesadas por distintas problemáticas sociales.

A lo largo del viaje, León XIV retomó algunos de los ejes centrales del legado de Francisco, con especial énfasis en la defensa de los pobres, la gente mayor, las personas con discapacidad y las comunidades indígenas.

En Uruguay, donde permaneció hasta el domingo 8, visitó Montevideo, Paysandú y Florida. En la capital fue uno de los barrios más peligrosos para visibilizar la violencia del narcotráfico y las muertes niños de atrapados en ese contexto. También reclamó mayor solidaridad con las personas que atraviesan situaciones de soledad y sufrimiento, calificó de "dolorosas" las tasas de suicidio del país y pidió un mayor respeto por las mujeres, un tema que se repetiría a lo largo de su viaje.

Convocatoria histórica en Argentina

El lunes 9 de noviembre, León XIV llegó a la Argentina, donde protagonizó algunas de las celebraciones más multitudinarias de su pontificado. Según estimaciones del Gobierno, más de seis millones de personas participaron de las actividades religiosas durante su estadía , aunque otras fuentes elevan la cifra a 7,5 millones.

Las misas celebradas en Buenos Aires y Luján reunieron a más de 2,5 millones de fieles cada una y se convirtieron en las convocatorias más numerosas de su papado hasta el momento. El recibimiento estuvo atravesado por la emoción de miles de peregrinos que esperaban el regreso de un pontífice a la Argentina después del fallecimiento de Francisco.

Durante su paso por el país, visitó la Ciudad de Buenos Aires, el Cottolengo Don Orione de Claypole, Córdoba y Luján. También se mantuvieron encuentros con representantes del mundo del trabajo, jóvenes y distintos sectores de la Iglesia.

Uno de los momentos destacados fue su visita a la cárcel de Devoto, donde llevó un mensaje de esperanza a los internos. En el hogar para personas con discapacidad, por su parte, sostuvo que el progreso de una nación debe medirse de la manera en que trata a sus ciudadanos más vulnerables.

Aunque el carácter de la visita fue estrictamente pastoral, sus intervenciones tuvieron repercusiones en el escenario político argentino. Sus pronunciamientos sobre la desigualdad, la distribución de la riqueza y la responsabilidad del Estado fueron interpretados en clave política y generaron distintas reacciones tanto en el Gobierno de Javier Milei como en la oposición.

Llegada del Papa León a Argentina

El papa y el regreso a Perú

Fue su regreso a Perú, ya las zonas donde sirvió como el obispo Robert Francis Prevost, constituyendo el momento más emotivo del viaje para León XIV.

Tres millones de personas lo esperaron en las calles de Lima para recibirlo. Les dijo que ellos lo habían formado como pastor, y confesó: "Regreso a mi patria". Las multitudes corearon " El Papa es peruano" , y viejos amigos le dieron la bienvenida a casa el miércoles 11.

La Argentina que recibió al Papa León XIV

El Papa vivió durante casi veinte años, obtuvo la nacionalidad y desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa. Allí fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, antes de ser convocado a Roma por Francisco.

Como en Argentina, en Perú también se reuniones con víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero, entre ellas personas vinculadas a la otrara poderosa y posteriormente disuelta sociedad católica Sodalitium Christianae Vitae. León XIV reconoció el dolor provocado y sostuvo que la Iglesia debe realizar "reparaciones" a las víctimas y promover "una cultura de prevención y protección".

La parte esencialmente más exigente del viaje lo llevó en un mismo día desde el desierto de Chiclayo hasta la altura de Cusco (la ciudad está ubicada a 3400 metros de altura), el corazón del Imperio inca, y luego hacia la cálida y húmeda cuenca amazónica. No lució cansado y se lo vio atento y activo

En Pucallpa, sostuvo que la destrucción del medio ambiente amenazaba tanto a la selva tropical como a las personas que dependen de ella, y denunció el abandono inaceptable que sufren muchas comunidades indígenas. "El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente", dijo. "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", agregó.

La última jornada en Perú antes del regreso al Vaticano

Este lunes visitará un centro para personas mayores y celebrará una misa final en Lima, antes de regresar al Vaticano.La jornada comenzará a las 08:30 locales (10.30 horas de la Argentina), con una visita al personal ya los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Luego, a las 10:30 (12:30 de la Argentina), presidirá la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, en Lima.

Más tarde, a las 13:15 (15:15) se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao, en la capital peruana.

El avión que llevará al Papa de regreso al Vaticano partirá a las 13:45 (15:45). Su llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está prevista para el martes a las 10.25 hora italiana (6:45 de la Argentina).

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