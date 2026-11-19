La revista estadounidense Variety publicó su selección de las 100 estrellas de cine más importantes de todos los tiempos y abrió un debate entre los fanáticos del séptimo arte. La clasificación reúne a intérpretes de distintas generaciones, desde las grandes figuras del Hollywood clásico hasta referentes contemporáneos como Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson y Zendaya.
La lista fue elaborada por cinco periodistas especializados de la publicación: Owen Gleiberman, Daniel D'Addario, Guy Lodge, Aramide Tinubu y Alison Herman. Y algunos puestos despertaron controversia: Zendaya quedó en el lugar 98, por encima de Sylvester Stallone, mientras que figuras como Johnny Depp, Mel Gibson y Gene Hackman no fueron incluidas.
Las 50 estrellas más destacadas
La cima del ranking quedó en manos de Marilyn Monroe, considerada por Variety la mayor estrella de cine de todos los tiempos. La actriz, convertida en uno de los símbolos más reconocibles de Hollywood, fue seguida por Humphrey Bogart y Charlie Chaplin, dos figuras fundamentales en la historia del séptimo arte.
El cuarto lugar fue para Jack Nicholson, mientras que Katharine Hepburn completó el grupo de los cinco primeros. También se destacaron Sidney Poitier, Marlon Brando y Tom Cruise, quien ocupó el octavo puesto. Barbra Streisand, Clint Eastwood y Cary Grant también consiguieron ubicaciones entre los primeros puestos.
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La selección reúne nombres de distintas épocas y estilos cinematográficos. Entre ellos aparecen Julia Roberts, James Dean, Clark Gable, Bette Davis, Tom Hanks, Ingrid Bergman, John Wayne, Denzel Washington, Robert Redford y Sean Connery.
Estos son los primeros 50 puestos del ranking:
Marilyn Monroe
Humphrey Bogart
Charlie Chaplin
Jack Nicholson
Katharine Hepburn
Sidney Poitier
Marlon Brando
Tom Cruise
Toshiro Mifune
Barbra Streisand
Clint Eastwood
Cary Grant
Julia Roberts
James Dean
Clark Gable
Bette Davis
Tom Hanks
Ingrid Bergman
John Wayne
Denzel Washington
Robert Redford
Greta Garbo
Sean Connery
Elizabeth Taylor
Harrison Ford
Audrey Hepburn
Meryl Streep
James Stewart
Brad Pitt
Grace Kelly
Paul Newman
Al Pacino
Judy Garland
Spencer Tracy
Vivien Leigh
James Cagney
Catherine Deneuve
Leonardo DiCaprio
Rudolph Valentino
Jane Fonda
Fred Astaire y Ginger Rogers
Dustin Hoffman
Marlene Dietrich
Julie Andrews
Steve McQueen
Robin Williams
Shirley Temple
Warren Beatty
Marcello Mastroianni
Diane Keaton
Las otras 50 estrellas elegidas
La segunda mitad de la clasificación también reúne a intérpretes que dejaron su marca en diferentes géneros y generaciones. Entre ellos aparecen Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger, John Travolta, Nicole Kidman, Will Smith y Morgan Freeman, además de figuras del cine clásico como Joan Crawford, Kirk Douglas y Lauren Bacall.
En este tramo también se encuentran algunos de los nombres que despertaron mayor atención por su ubicación. Robert Pattinson quedó en el puesto 83, Timothée Chalamet en el 86 y Zendaya en el 98. La actriz de "Euphoria" y "Dune" quedó por encima de Sylvester Stallone, quien ocupó el puesto 99, mientras que Henry Fonda cerró la selección en el último lugar.
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La ausencia de otras figuras reconocidas también alimentó el debate. Johnny Depp, Mel Gibson y Gene Hackman no aparecen entre los 100 elegidos, pese a sus extensas trayectorias y su influencia en la industria cinematográfica.
Estos son los puestos del 51 al 100:
Kirk Douglas
Joan Crawford
Bruce Lee
Robert De Niro
Los hermanos Marx
John Travolta
Jodie Foster
Gene Kelly
Arnold Schwarzenegger
Sophia Loren
Elvis Presley
Orson Welles
Faye Dunaway
Russell Crowe
Michael Caine
Will Smith
Robert Mitchum
Daniel Day-Lewis
Dorothy Dandridge
Jack Lemmon
Matt Damon
Nicole Kidman
Barbara Stanwyck
Robert Downey Jr.
Pam Grier
Burt Lancaster
Ryan Gosling
Gregory Peck
Divine
Sean Penn
Liv Ullmann
Morgan Freeman
Robert Pattinson
Kate Winslet
Burt Reynolds
Timothée Chalamet
Whoopi Goldberg
Lillian Gish
Nicolas Cage
Lauren Bacall
Kristen Stewart
Shah Rukh Khan
Joaquin Phoenix
Emma Stone
Philip Seymour Hoffman
Eddie Murphy
Alain Delon
Zendaya
Sylvester Stallone
Henry Fonda
Variety es una revista estadounidense especializada en la industria del entretenimiento, fundada en 1905 y con sede en Los Ángeles. Es una de las publicaciones de referencia de Hollywood y del negocio audiovisual internacional, con cobertura de cine, televisión, música y espectáculos. Su ranking reúne una selección de figuras que marcaron la historia del cine y refleja la mirada editorial de la publicación sobre las grandes estrellas de la pantalla.
SC / JMV