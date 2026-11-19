La revista estadounidense Variety publicó su selección de las 100 estrellas de cine más importantes de todos los tiempos y abrió un debate entre los fanáticos del séptimo arte. La clasificación reúne a intérpretes de distintas generaciones, desde las grandes figuras del Hollywood clásico hasta referentes contemporáneos como Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson y Zendaya.

La lista fue elaborada por cinco periodistas especializados de la publicación: Owen Gleiberman, Daniel D'Addario, Guy Lodge, Aramide Tinubu y Alison Herman. Y algunos puestos despertaron controversia: Zendaya quedó en el lugar 98, por encima de Sylvester Stallone, mientras que figuras como Johnny Depp, Mel Gibson y Gene Hackman no fueron incluidas.

Las 50 estrellas más destacadas

Charles Chaplin | Crédito: Cedoc

La cima del ranking quedó en manos de Marilyn Monroe, considerada por Variety la mayor estrella de cine de todos los tiempos. La actriz, convertida en uno de los símbolos más reconocibles de Hollywood, fue seguida por Humphrey Bogart y Charlie Chaplin, dos figuras fundamentales en la historia del séptimo arte.

El cuarto lugar fue para Jack Nicholson, mientras que Katharine Hepburn completó el grupo de los cinco primeros. También se destacaron Sidney Poitier, Marlon Brando y Tom Cruise, quien ocupó el octavo puesto. Barbra Streisand, Clint Eastwood y Cary Grant también consiguieron ubicaciones entre los primeros puestos.

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La selección reúne nombres de distintas épocas y estilos cinematográficos. Entre ellos aparecen Julia Roberts, James Dean, Clark Gable, Bette Davis, Tom Hanks, Ingrid Bergman, John Wayne, Denzel Washington, Robert Redford y Sean Connery.

Estos son los primeros 50 puestos del ranking:

1.Marilyn Monroe 2.Humphrey Bogart 3.Charlie Chaplin 4.Jack Nicholson 5.Katharine Hepburn 6.Sidney Poitier 7.Marlon Brando 8.Tom Cruise 9.Toshiro Mifune 10.Barbra Streisand 11.Clint Eastwood 12.Cary Grant 13.Julia Roberts 14.James Dean 15.Clark Gable 16.Bette Davis 17.Tom Hanks 18.Ingrid Bergman 19.John Wayne 20.Denzel Washington 21.Robert Redford 22.Greta Garbo 23.Sean Connery 24.Elizabeth Taylor 25.Harrison Ford 26.Audrey Hepburn 27.Meryl Streep 28.James Stewart 29.Brad Pitt 30.Grace Kelly 31.Paul Newman 32.Al Pacino 33.Judy Garland 34.Spencer Tracy 35.Vivien Leigh 36.James Cagney 37.Catherine Deneuve 38.Leonardo DiCaprio 39.Rudolph Valentino 40.Jane Fonda 41.Fred Astaire y Ginger Rogers 42.Dustin Hoffman 43.Marlene Dietrich 44.Julie Andrews 45.Steve McQueen 46.Robin Williams 47.Shirley Temple 48.Warren Beatty 49.Marcello Mastroianni 50.Diane Keaton

Las otras 50 estrellas elegidas

Robert Pattison | Crédito: CeDoc

La segunda mitad de la clasificación también reúne a intérpretes que dejaron su marca en diferentes géneros y generaciones. Entre ellos aparecen Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger, John Travolta, Nicole Kidman, Will Smith y Morgan Freeman, además de figuras del cine clásico como Joan Crawford, Kirk Douglas y Lauren Bacall.

En este tramo también se encuentran algunos de los nombres que despertaron mayor atención por su ubicación. Robert Pattinson quedó en el puesto 83, Timothée Chalamet en el 86 y Zendaya en el 98. La actriz de "Euphoria" y "Dune" quedó por encima de Sylvester Stallone, quien ocupó el puesto 99, mientras que Henry Fonda cerró la selección en el último lugar.

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La ausencia de otras figuras reconocidas también alimentó el debate. Johnny Depp, Mel Gibson y Gene Hackman no aparecen entre los 100 elegidos, pese a sus extensas trayectorias y su influencia en la industria cinematográfica.

Estos son los puestos del 51 al 100:

1.Kirk Douglas 2.Joan Crawford 3.Bruce Lee 4.Robert De Niro 5.Los hermanos Marx 6.John Travolta 7.Jodie Foster 8.Gene Kelly 9.Arnold Schwarzenegger 10.Sophia Loren 11.Elvis Presley 12.Orson Welles 13.Faye Dunaway 14.Russell Crowe 15.Michael Caine 16.Will Smith 17.Robert Mitchum 18.Daniel Day-Lewis 19.Dorothy Dandridge 20.Jack Lemmon 21.Matt Damon 22.Nicole Kidman 23.Barbara Stanwyck 24.Robert Downey Jr. 25.Pam Grier 26.Burt Lancaster 27.Ryan Gosling 28.Gregory Peck 29.Divine 30.Sean Penn 31.Liv Ullmann 32.Morgan Freeman 33.Robert Pattinson 34.Kate Winslet 35.Burt Reynolds 36.Timothée Chalamet 37.Whoopi Goldberg 38.Lillian Gish 39.Nicolas Cage 40.Lauren Bacall 41.Kristen Stewart 42.Shah Rukh Khan 43.Joaquin Phoenix 44.Emma Stone 45.Philip Seymour Hoffman 46.Eddie Murphy 47.Alain Delon 48.Zendaya 49.Sylvester Stallone 50.Henry Fonda

Variety es una revista estadounidense especializada en la industria del entretenimiento, fundada en 1905 y con sede en Los Ángeles. Es una de las publicaciones de referencia de Hollywood y del negocio audiovisual internacional, con cobertura de cine, televisión, música y espectáculos. Su ranking reúne una selección de figuras que marcaron la historia del cine y refleja la mirada editorial de la publicación sobre las grandes estrellas de la pantalla.

SC / JMV