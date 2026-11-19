Ashton Kutcher podría sumarse al club de los multimillonarios gracias al debut en bolsa de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, previsto para esta semana en Estados Unidos. Con el paso de los años, su carrera dio un giro completo al incursionar en el mundo de las inversiones y las finanzas.

El actor concretó una inversión inicial de 435 millones de dólares a través de su firma de capital de riesgo Sound Ventures, una participación que hoy trepó a unos 7.000 millones de dólares por la fuerte valoración de la compañía.

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Cómo llegó el actor a Anthropic y el acuerdo con Sam Altman

El desembarco de Kutcher en Anthropic comenzó en 2023 durante una reunión en la casa de Beverly Hills de su socio y representante de estrellas como Madonna, Guy Oseary. En ese encuentro junto al director ejecutivo de la firma, Dario Amodei, acordaron apostar por la empresa cuando su valuación rondaba apenas los 5.000 millones de dólares.

Guy Oseary y Ashton Kutcher | Crédito: Imagen Web

Sin embargo, el camino hacia ese acuerdo tuvo un paso previo clave: el visto bueno de Sam Altman. Como Sound Ventures también posee acciones en OpenAI, creadora de ChatGPT y competidora directa de Anthropic, Kutcher le pidió autorización al ejecutivo antes de avanzar. Ambos mantenían un vínculo desde hacía más de una década, cuando el actor evaluó invertir en Loopt, una antigua startup fundada por Altman.

Por qué puede volverse multimillonario con el debut bursátil

La salida a bolsa de Anthropic proyecta una valuación de mercado superior al billón de dólares, lo que representa un salto cercano al 1.500% respecto de la apuesta original de Sound Ventures. Con el 0,5% del paquete accionario en manos del fondo, el retorno estimado ubica a la firma entre las grandes ganadoras financieras del año.

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De todos modos, Kutcher no recibirá los 7.000 millones de dólares de manera directa en su cuenta bancaria. Al tratarse de un fondo que administra capital de inversores externos, las ganancias se repartirán entre distintos socios y participantes. Aun así, el rendimiento multiplicará su patrimonio personal actual, estimado en 550 millones de dólares.

Del cine a los fondos de inversión tecnológica

La relación del protagonista de That '70s Show con Silicon Valley lleva más de quince años. En 2010 cofundó A-Grade Investments junto a Oseary y convirtió 30 millones de dólares en unos 250 millones gracias a apuestas tempranas en Uber, Airbnb y Spotify.

Ashton Kutcher cofundó A-Grade Investments junto a Oseary en 2010. | Crédito: CeDoc Perfil

En 2015 lanzó Sound Ventures como sucesora de aquel primer vehículo y sumó a su cartera a firmas como Hugging Face, World Labs y OpenAI. En julio último, Kutcher dejó su rol de socio activo para desempeñarse como asesor sénior y abrir un nuevo fondo enfocado en startups en etapa inicial junto a la ejecutiva Morgan Beller.

Otras celebridades que triunfaron como inversores

El caso de Kutcher encabeza una tendencia consolidada en Hollywood y el deporte, donde varias figuras construyeron fortunas lejos de los escenarios. Uno de los pioneros fue Bono, líder de U2, quien cofundó en 2004 la firma Elevation Partners, administró 1.900 millones de dólares en activos y hoy posee un patrimonio estimado en 700 millones de dólares.

En el deporte sobresale Serena Williams, creadora de Serena Ventures, fondo con el que respaldó más de cien startups y acaba de lanzar Starfire Ventures para recaudar 200 millones de dólares. Su fortuna ronda los 300 millones de dólares.

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En la música también destaca el rapero Nas, fundador de QueensBridge Venture Partners, que apostó temprano por Coinbase, Ring, Lyft y Dropbox y acumula un patrimonio cercano a los 200 millones de dólares.

Por último, en la televisión se consolidó la actriz y guionista Mindy Kaling, inversora ángel en más de 20 empresas como Impossible Foods y Maven Clinics, con una fortuna estimada en 35 millones de dólares.

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