Abuelas de Plaza de Mayo le entregó una carta al Papa y pidió por la búsqueda de los nietos

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, participó este miércoles en la misa que dio el Papa León XIV en la Basílica de Luján y al finalizar la ceremonia religiosa le hizo llegar una carta en la que le pidió que se “comprometa y acompañe” la búsqueda de los nietos, alrededor de 300 hombres y mujeres que fueron apropiados durante la última dictadura y a quienes se les falseó la identidad.

“Es una búsqueda que no termina con el paso del tiempo ni con la partida de las Abuelas de Plaza de Mayo que ya no están. Por eso necesitamos del compromiso de toda la sociedad y de quienes pueden contribuir a encontrar las respuestas que todavía faltan”, escribieron las Abuelas en el documento que llegó a manos del Papa León XIV antes de su partida hacia Perú, la última escala de su gira por América Latina.

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En una crítica abierta al Gobierno de La Libertad Avanza, las Abuelas confiaron en que el Sumo Pontífice “ayudará a que el camino por la Memoria, la Verdad y la Justicia iniciado en la Argentina siga contribuyendo a la reconstrucción de la memoria colectiva, que el Gobierno de Javier Milei ataca desde su asunción”. En los primeros aniversarios del 24 de marzo desde que asumió Milei, el Gobierno difundió piezas audiovisuales en las que negaba el número de detenidos-desaparecidos y cuestionaba el trabajo de los organismos de Derechos Humanos.

“Durante el pontificado de nuestro querido Francisco mantuvimos distintos encuentros en el Vaticano, en los que le solicitamos su colaboración para avanzar en la búsqueda y en la apertura de los archivos de la Iglesia que pudieran contener información sobre el destino de nuestros nietos y nietas y de nuestros hijos e hijas desaparecidos. El Papa Francisco manifestó siempre su disposición a colaborar e impulsó gestiones que abrieron un camino de diálogo y reflexión dentro de la Iglesia sobre su actuación durante el terrorismo de Estado”, subrayaron las Abuelas.

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Antes de ingresar a la misa en la Basílica de Luján, Estela de Carlotto afirmó en declaraciones a Futurock que estaba “emocionadísima”. Describió al Papa como “un hombre de bien, respetable y que nos respeta”. Consultada por el impacto que puede tener la gira papal en el Presidente, dijo: “Pienso que una palabra, un gesto, una emoción que le pueda llegar a esta persona (por Javier Milei)” es buena. La presidenta de Abuelas no nombró al primer mandatario.

Y mandó un mensaje al Gobierno: pidió que “el pueblo se garantice tener un Gobierno como corresponde”. “Y que el Gobierno cuide al pueblo, para que coma todos los días, que haya escuelas, libertad de acción y que se garantice la vida”, expresó Estela de Carlotto.

El caso del nieto de Sonia Torres

Daniel Orozco Parodi es el nieto de Sonia Torres, quien fue hasta su muerte presidenta de Abuelas Córdoba. Nació durante el cautiverio de su madre el 14 de junio de 1976 en la Maternidad provincial. Silvia Ester Acosta contó en un juicio que tuvo familia ese mismo día y se cruzó con Silvina en la sala de partos. En su declaración, recordó el padecimiento de Silvina, quien pudo estar apenas dos días con él. Después, al bebé lo llevaron a la Casa Cuna y a ella a La Perla, donde la fusilaron.

En un encuentro en Córdoba del que participaron unas 20 personas, este martes Alba Camargo —hija de desaparecidos y quien estuvo en la reunión— le entregó una carta que escribió otra hija de Torres, Giselle, al Papa León XIV en la que pidió por el paradero de su sobrino, de 50 años.

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Las Abuelas afirmaron en la carta que cuentan con “datos certeros” acerca del nacimiento del hijo de Silvina Parodi y el cuidado del bebé por parte de la monja Monserrat Tribó, que estuvo a cargo de los hijos de las detenidas desaparecidas que llegaban a la Casa Cuna de Córdoba para ser entregados a otras familias.

“Francisco llegó a enviar dos emisarios para que hablaran con Monserrat y le transmitieron el mensaje del Papa, quien manifestó que estaba librada del secreto de confesión”, escribieron las Abuelas. Contaron que buscaron tener conocimiento acerca del resultado de las gestiones de Francisco, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta. El nieto restituido Manuel Gonçalves Granada, secretario de Abuelas, logró ubicarla en el hogar Missioneres de la Inmaculada Concepció Província de Catalunya Cúria Provincial, en Barcelona, para conocer el paradero del nieto de Sonia y de todos los que faltan identificar, pero Monserrat no ofreció información. Abuelas destacó que desde el Vaticano le habían dicho a la embajadora argentina ante la Santa Sede que Monserrat había fallecido.

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Montserrat fue trasladada a Europa luego de que la justicia cordobesa la convocara a declarar en un juicio por delitos de lesa humanidad en 2012. Más allá de que la monja esté o no con vida, desde Abuelas precisaron que buscan localizar a los emisarios de Francisco que hablaron con ella, o acceder al informe que realizaron de aquella visita para tener alguna información sobre la familia a la cual fue entregado Daniel Orozco Parodi, el nieto de Sonia Torres.

“Necesitamos reabrir un canal de diálogo para compartir lo que hemos podido reconstruir y que la Iglesia católica nos ayude a encontrar al nieto de Sonia y a los cientos de nietos que buscamos hace casi 50 años, y a seguir con la voluntad de Francisco”, concluyeron las Abuelas.

Los organismos de Derechos Humanos reiteraron el pedido de expulsión de Christian von Wernich de la Iglesia

Con la llegada del Papa León XIV a la Argentina, los organismos de derechos humanos reiteraron la solicitud para que Christian Von Wernich “sea expulsado de la Iglesia”. El excapellán de la Policía Bonaerense está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad con sentencia firme.

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“Von Wernich nunca dio información para encontrar los cuerpos de los miles de desaparecidos. Nunca dijo dónde están los nietos y nietas que siguen sin conocer su identidad”, afirmaron los organismos en una réplica de la carta que ya le habían entregado a Francisco.

Suscribieron el texto Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Hijas e Hijos del Exilio, Liberpueblo, NIETES CABA-GBA, Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Red Federal de DDHH y SERPAJ.





ML