En el marco de la causa que investiga desvío de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), este martes volvió a declarar el médico Pablo Atchabahian. Según los fiscales, habría funcionado como una suerte de director informal del organismo, con fuertes vínculos con la droguería Suizo Argentina, una de las empresas beneficiadas con sobreprecios en compras públicas.

Atchabahian se encuentra procesado como miembro de una asociación ilícita en esta misma causa. Este martes llegó a los tribunales con su abogado Marcelo Fraguerias Frías y comenzó a declarar a las 11.30, dispuesto a responder las preguntas del fiscal de la causa, Franco Picardo.

Causa ANDIS: Defensa de Spagnuolo pidió excluir los audios de las presuntas coimas tras un informe de Gendarmería

Parte de las sospechas provienen de mensajes hallados en los teléfonos peritados, donde Atchabahian da órdenes a funcionarios del Andis y les indica congelar pagos o echar a colaboradores por "jugar mal". Allí se presenta como un "soldado" de la droguería.

El juez Sebastián Casanello lo procesó, entendiendo que Atchabahian había actuado como un operador paraestatal e interlocutor gerencial “en las sombras”. Fue el único de los imputados que estuvo preso, aunque por poco tiempo y bajo arresto domiciliario. En esta segunda etapa, el caso está en manos del juez federal Ariel Lijo.

Antes, Atchabahian tuvo una larga trayectoria como funcionario público: fue secretario de Salud de Pilar, funcionario del Ministerio de Salud bonaerense y director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la propia Andis durante el gobierno de Macri.

La causa Andis, el escándalo de corrupción más grande de la gestión Milei

El expediente judicial iniciado en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad se consolidó como uno de los frentes más delicados para el Gobierno de Javier Milei, al chocar de lleno con el discurso oficial contra los privilegios de la "casta". La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi y a cargo del juez federal Sebastián Casanello, se desató tras la filtración de audios atribuidos al extitular del organismo y exabogado presidencial, Diego Spagnuolo, en los que se describía un presunto esquema de pedidos de sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos médicos. En un fragmento de los audios, se señalaba: "El 3% es de Karina".

El avance de la causa derivó en la salida del diector Diego Spagnuolo, su posterior procesamiento junto a exfuncionarios y empresarios del sector bajo la acusación de asociación ilícita y defraudación al Estado, y la decisión del Ejecutivo de disolver la agencia.

Más allá de las instancias judiciales, el caso adquirió un fuerte peso simbólico y político por el área sensible en la que habrían ocurrido las maniobras —la asistencia a personas con discapacidad en medio de un contexto de fuerte recorte presupuestario— y porque las grabaciones señalarían a figuras del círculo más estrecho del poder, como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

Mientras la oposición y distintos sectores críticos señalan el expediente como la prueba de un entramado de corrupción estructural dentro de la administración libertaria, desde la Casa Rosada rechazan de plano las acusaciones, cuestionan la validez y el origen de las grabaciones —alegando que fueron manipuladas— y sostienen que el Gobierno actuó desplazando a los implicados y reestructurando el área para garantizar la transparencia.





MB/ML