La defensa del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pidió que los audios analizados por Gendarmería Nacional sean excluidos de la causa que lo investiga por presuntas coimas. El planteo llegó después de que los especialistas de esa fuerza concluyeran que no podían confirmar que la voz de las grabaciones correspondiera al exfuncionario.

Los resultados de las pericias se incorporaron al expediente el jueves 12 de noviembre. Los estudios se realizaron sobre los archivos entregados por el periodista Mauro Federico. En el informe de 74 páginas, los peritos se excusan en que "no fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo" y que los audios supuestamente presentaban "características acústicas compatibles con un proceso de regrabación". También dicen haber detectado "discontinuidades abruptas" y "posibles puntos de corte", aunque no pudieron precisar qué tipo de edición se había realizado.

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Los especialistas tampoco pudieron establecer si las voces "corresponden a emisiones vocales humanas de origen natural" o si fueron recreadas digitalmente. Sin embargo, aclararon que no hallaron "irregularidades" que indiquen que los archivos se generaron o modificaron con inteligencia artificial, aunque tampoco pudieron descartar de manera concluyente esa posibilidad.

Gendarmería también señaló que las condiciones técnicas de los archivos dificultaron la comparación de las grabaciones con una muestra de voz de Spagnuolo y advirtió sobre las limitaciones para establecer la "continuidad e integridad de la cadena de custodia" de los audios.

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El informe recibió cuestionamientos. Los cinco especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, firmaron en disidencia y objetaron la metodología utilizada por Gendarmería. Sostuvieron que, pese a las limitaciones del software empleado, podían haberse realizado otros procedimientos técnicos para cotejar las voces e intentar determinar si correspondían a Spagnuolo.

Desde la Fiscalía a cargo de Franco Picardi, en tanto, le restaron importancia al resultado de la pericia. Según informó Noticias Argentinas, fuentes de la fiscalía aseguraron que los audios "no tienen importancia", ya que la investigación se apoya en otros elementos de prueba.

IC - JMV