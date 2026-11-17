La ausencia de Axel Kicillof en el acto peronista de San Fernando no fue una decisión del gobernador. Desde su entorno salieron a aclarar que ni él ni los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) recibieron una invitación para participar del encuentro que reunirá este martes a distintos sectores del justicialismo. La actividad, convocada por el Día de la Militancia, tendrá como protagonistas al Frente Renovador, el Peronismo Federal y representantes del kirchnerismo.

A juzgar por una fuente cercana al mandatario, “ no es que nosotros decidimos no participar, es que no estamos convocados ”, aseguró a Noticias Argentinas .

La ausencia de Kicillof marca, por ahora, los límites de esa búsqueda de unidad | Crédito: Prensa Gobierno de la Provincia

La cita será a partir de las 18.30 en el Teatro Otamendi, con el intendente local, Juan Andreotti , como anfitrión. La convocatoria es el resultado de varios meses de conversaciones encabezadas principalmente por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos , con el objetivo de acercar a dirigentes de distintos vertientes del PJ y empezar a darle volumen territorial a una construcción que busca convertirse en una alternativa al gobierno de Javier Milei.

Algunos de los nombres que confirmaron su presencia son Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Gerardo Zamora, Sergio Uñac, Juan Manzur, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel , además de intendentes bonaerenses, legisladores y representantes sindicales. También participarán dirigentes del Frente Renovador como Cecilia Moreau, Diego Giuliano, Jimena López y Sebastián Galmarini.

La Liga de Intendentes bonaerenses tendrá representación con Federico Otermín, Mariel Fernández, Gastón Granados, Federico Susbielles y Nicolás Mantegazza, entre otros. Por el kirchnerismo estarán Mayra Mendoza, Julián Álvarez, Mariano Recalde y Teresa García , dirigentes cercanos a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. El diputado nacional no participará porque tiene previsto viajar a La Pampa.

Por otro lado, la presencia de Sergio Massa es uno de los puntos centrales de la convocatoria. El exministro de Economía estuvo este fin de semana en Brasil, invitado por el Partido de los Trabajadores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva , y su participación dependía de los horarios de regreso. Los organizadores esperan que llegue para el cierre del encuentro, en el que también se proyectará un video de Juan Domingo Perón recreado con inteligencia artificial y se leerá un documento político.

Sergio Massa, uno de los principales impulsores del encuentro peronista en San Fernando | Crédito: Archivo

La lista de ausencias también tiene peso propio. Además de Kicillof y los dirigentes del MDF, no estará Juan Grabois , cercano al gobernador bonaerense. El riojano Ricardo Quintela , que en un primer momento iba a participar, finalmente se bajó de la convocatoria.

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Qué dijo Juan Manuel Olmos sobre la ausencia de Kicillof

El titular de la Auditoría General de la Nación explicó que la reunión simplemente surgió de conversaciones entre distintos sectores para celebrar el Día de la Militancia. "Los gobernadores tienen sus propios actos, sus propias actividades. No fue parte de la premisa hacer una cumbre de la unidad ni una cumbre donde hay que ponerse a fijar si está o no está Kicillof, si está o no está Máximo", sostuvo. Y agregó: “ Estamos en un tiempo donde todo se lee en clave interna, en clave política ”.

Olmos también recordó el origen de la fecha que motiva el encuentro: “Es el Día del Militante, que es el día que se recuerda el regreso de Perón a la patria un 17 de noviembre de 1972, después de 18 años de exilio”. Según explicó, la intención fue hacer una convocatoria amplia entre diferentes espacios del justicialismo, no organizar una reunión para discutir quién conduce el partido.

Sin embargo, el dirigente reconoció que el peronismo necesita resolver cómo elegirá a sus candidatos si el Gobierno avanza con la eliminación de las PASO. “Vamos a tener que poner mucha imaginación para resolver cómo es la selección del candidato o la candidata que tenga las mejores chances”, planteó. Para Olmos, una de las alternativas es que la propia sociedad define quién debe encabezar la propuesta opositora: “¿Cuál es la herramienta más fácil? Ordenarse en una elección, que vote la gente y que sea legitimado ese candidato”.

Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación | Crédito: Auditoría General de la Nación

La foto política detrás de la ausencia de Kicillof

Los sectores que confluirán en San Fernando buscan mostrar que pueden construir un espacio con peso propio, reunir a dirigentes de distintas provincias y empezar a discutir una estrategia electoral común para enfrentar a Milei. En esa foto, Kicillof no tiene lugar.

A su vez, el gobernador bonaerense busca consolidar su propio proyecto presidencial y viene planteando que las diferencias dentro del PJ deben resolverse a través de las PASO , una herramienta que considera clave para ordenar las candidaturas sin forzar una ruptura. Durante una visita a Jujuy, defendió esa postura y sostuvo: “Lo mejor es que lo decidió la gente” . También remarcó que, aunque el peronismo coincide en la necesidad de construir una alternativa a Javier Milei, existen diferencias sobre cómo hacerlo: “ En la situación en la que estamos, tenemos que dejar que la gente elija ”.

Massa no es el único nombre que circula para 2027. También aparecen Sergio Uñac , que ya lanzó su precandidatura presidencial, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota .

Sergio Uñac y Máximo Kirchner, dos nombres que se mueven en el tablero del peronismo | Crédito: NA

Gerardo Zamora, uno de los nombres que aparece en el peronismo | Crédito: NA

Natalia de la Sota, una de las dirigentes peronistas que participará del encuentro | Crédito: NA

La convocatoria también se da después de un acercamiento político entre Massa y Cristina Kirchner . La expresidenta respaldó la postulación de Guillermo Michel para integrar el Consejo de la Magistratura en representación del peronismo, un gesto que fue leído dentro del PJ como una señal de entendimiento entre ambos sectores. Michel, dirigente cercano al exministro, es uno de los nombres que tendrá protagonismo en el encuentro.

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