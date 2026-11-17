Cada 17 de noviembre, el peronismo celebra el Día de la Militancia, en recuerdo del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, después de 17 años de exilio. La fecha tiene un creador: el empresario Alberto Pierri que, en 1990, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, organizó el primer gran acto para homenajear a los militantes.

“El Día de la Militancia lo creó Alberto Pierri”, confirmó el expresidente Eduardo Duhalde hace unos años en una entrevista con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, de PERFIL. Y señaló una curiosidad: “Es paradójico que el Día de la Militancia, que es el más utilizado por el kirchnerismo”, lo haya inventado “la parte más alejada a este sector”.

Ese primer acto se hizo el 17 de noviembre de 1990 en Laferrere, en el partido de La Matanza. Duhalde, que entonces era vicepresidente de Carlos Menem, participó del encuentro. “Tengo un recuerdo borroso”, admitió. “Llegábamos una hora antes y estaba lleno de gente caminando en las calles, parecía mentira”, contó. Y agregó: “Lo que más me impactó fue la enorme cantidad y el fervor de la gente, que estaba justificado en ese momento”.

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Según quienes participaron, el acto reunió a cientos de miles de personas. Desde entonces, la fecha quedó instalada en el calendario peronista.

El 17 de noviembre de 1972, Perón volvió al país tras el exilio que empezó con el golpe de Estado de 1955. Durante esos años, el peronismo estuvo proscripto, y fueron los militantes quienes sostuvieron el movimiento y reclamaron su regreso. Por eso, la vuelta del líder se convirtió en un símbolo de esa resistencia.

Pierri fue una figura central del peronismo bonaerense en los años 90. Presidió la Cámara de Diputados durante las dos presidencias de Carlos Menem y formaba parte de la Liga Federal, un sector interno del justicialismo.

Su nombre quedó asociado a la Ley 24.374, conocida como “Ley Pierri”, sancionada en 1994. La norma permite que las familias que viven en una casa sin escritura puedan regularizarla mediante un trámite gratuito, sin pasar por largos juicios. Se aprobó con el apoyo de distintos partidos y benefició a más de 200.000 familias. En la provincia de Buenos Aires, funcionó junto con el programa “Cada Familia en su Lote”, impulsado por Duhalde como gobernador. En septiembre, al cumplirse 32 años de la ley, Pierri recibió un homenaje en Bariloche. “Es la primera vez que alguien me ofrece una distinción, un homenaje”, contó entonces, y definió aquel legado como “un acto de justicia social”.

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Lejos del Congreso, Pierri se dedicó a los negocios. Empresario papelero, en julio de 1990, el mismo año del acto de Laferrere, fundó Telecentro, la empresa de cable, internet y telefonía que hoy maneja junto a su familia. En octubre de este año, la compañía compró iPlan por 260 millones de dólares. “Tengo ganas de seguir, estoy más motivado que nunca”, aseguró.

Aunque evita opinar sobre el Gobierno, el mes pasado dejó una reflexión sobre la política actual. “Los odios, rencores, discusiones y peleas por el poder no le sirven a la gente”, sostuvo. Y resumió su mirada sobre la función pública: “En un cargo público lo único que importa es lo que se le deja a la gente”.

Más de tres décadas después de aquel acto en Laferrere, el Día de la Militancia sigue siendo una fecha de convocatoria para el peronismo. Este martes, las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas harán un acto a las 17 en la sede de la Federación Argentina de Box. El peronismo Federal y el massismo celebrarán juntos en San Fernando y Axel Kicillof tendrá actividades en La Plata.





ML