Las discusiones económicas se circunscriben a la “coyuntura”, a los indicadores de mayor frecuencia. La suba del riesgo país (1070 puntos) refleja desconfianza de “los mercados” y la suba del dólar (el CCL tocó 1790) la de los sectores medios. La caída del consumo (-2,4% II Trimestre vs el I, INDEC) y del salario real registrado (-7% agosto 26 vs noviembre23, CIFRA) miden la insatisfacción de la mayoría.

El nivel paupérrimo de la inversión bruta fija (11,6% del PIB promedio trimestral 2026, O. Ferreres) advierte un futuro oscuro para la productividad.

Se frena la actividad: un semestre de recesión.

Pero, el panorama electoral, augura probabilidad de continuidad. Pocos quieren volver al pasado próximo y no hay en oferta un futuro sugestivo. Algunos prefieren el dolor a un cambio impreciso que, intuyen, desacomoda lo “preservable”, si es que algo hubiere, del presente.

Economistas liberales (mayoritarios en los medios), anuncian accidentes futuros. Pero nada permite afirmar una derrota inevitable del Gobierno.

Muchos corren espantados por el pasado. Pero, sin debate que esclarezca dónde vamos, arriesgamos una decisión a ciegas sobre la conformación estructural de la Nación:“continuar el rumbo” sin saber “adónde”. Riesgo letal. Veamos.

Estamos en una suerte de revolución “desde arriba” que – en nombre de un anarcocapitalismo inexplicable – consolida, eliminando factores compensatorios (p.ej. restos del estado de bienestar, tejido industrial),el “modelo de la nueva oligarquía de los concesionarios”(el destructivo atraso cambiario con apertura irracional) inaugurado por Menem y continuado por los K y Macri.

Su consecuencia es la progresiva desaparición de la clase media;su deriva, la licuación de la democracia. Milei agregó la cooptación del sistema judicial, vía “familia Mahiques”, que consolida una burocracia política, una “lumpencracia”, integrada por legisladores, gobernadores, etc., de todos los colores, nuevos “buscas” libertarios, viejos arrepentidos peronistas de toda laya, incluidos montoneros; bautizados radicales de la diáspora que nació como castigo de la hiper (o de la Reforma del 94). Los une la urgencia, lumpen, de la prosperidad, para decirlo " Adornimamente " .

La coyuntura domina la atención. Sus problemas tienen bajo costo de reversibilidad. Grave es que, lo “estructural” – la transformación que ha puesto en marcha esta “revolución desde arriba” – tiene un alto costo de reversibilidad. La guía de Ricardo Arriazues: “la destrucción precede a la construcción”. Al “Pepe rompé” lo garantiza la política.

Desde Milei hasta agosto 2026 han cerrado 32.429 empresas y se han perdido 386.232 trabajos formales. La debacle continúa.

La construcción futura, si la hubiere, sería - según Javier -obra del mercado, una vez que “la destrucción” haya dejado la tierra suficientemente arrasada.Es doctrina. J.C. de Pablo afirma que el programa es “equilibrio fiscal más Federico”.

Y aclara: “el bien común no existe” (LN 8/26): ergo el Estado es innecesario. “La sociedad no existe” Thatcher; “el Estado es parte del problema, no de la solución” R. Reagan y “soy el topo que vino a destruir al Estado desde adentro”, J. Milei. Ese es “el rumbo”.

La presencia de SS León XIV reveló una demanda por “otro rumbo”.

Multitudes informaron de búsqueda de sentido en una realidad que acumula pérdidas (sociales, económicas, morales) .

El Papa aclamado,señaló la sideral distancia entre los valores que la sociedad, en su fuero íntimo, comparte; y el discurso y la acción - profundamente amoral - de la “revolución anarcocapitalista” que Javier conduce.

Es que Milei propone una economía de “potencia”. En Davos (2024) dijo “en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial”. En la Rosada (10/12/23), “abracemos estas ideas y vamos a ser una potencia”. En el Congreso Económico Argentino (30/04/25): “Vamos a convertirnos en una potencia mundial de acá a 30 años”.

Más allá del descomunal error de interpretación de la concepción de quienes construyeron la Nación, importa señalar que Milei la traduce (traiciona) para “prestigiar” su proyecto de “economía potencia”.

El análisis de “economía potencia versus economía de bienestar” lo desarrolló Jean-Marie Albertini, colaborador del Padre Louis Joseph Lebret, uno de los redactores de la Mater et Magistra, (San Juan XXIII, 1961).

En una “economía de potencia” el ciudadano “es un recurso”: el propósito es ascender en la escala mundial del PIB, aun a costa de la condición de vida de los ciudadanos.

La “economía potencia” pone a “la persona” al servicio de la economía. Su “estilo” es: “concentración de la riqueza” como condición previa a, tal vez, “un derrame” que si ocurre, deberá ser espontáneo. El método: una transferencia estatal de recursos para “elegidos” (RIGI, liquidación de empresas públicas, concesiones) .

La alternativa es la “economía del bienestar”. Para Albertini, es satisfacer necesidades sociales: distribución equitativa de la riqueza producida en el proceso de generación, para asegurar el desarrollo integral de todas las personas.

El Papa León XIV produjo una conmoción cuando afirmó, al lado de Milei, que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

León XIV expuso la radical diferencia de esos dos rumbos. Uno, la economía potencia: “la persona” al servicio de la economía. No importa, ni en el camino ni en la llegada, el desempleo, la precariedad laboral, las condiciones de vida, el hábitat, la educación, la salud, la protección a los débiles, los ancianos, los enfermos, los discapacitados. La meta es la “economía potencia”:disfrute de los elegidos que están en el control.

El Papa señaló que sin “amor al prójimo” no hay sociedad que valga la pena ser vivida. “La economía al servicio de la persona” y durante todo el camino “la justicia social”. La construcción no admite dilaciones, no es para después, es ahora. La “justicia social” no es sólo “la meta”, es el camino, porque se trata de cómo vivir esta vida.

Una semana después, en la UB que le entregó a Milei un doctorado honoris causa –Dios sabrá porqué –, Javier se despachó contra el mensaje de León XIV diciendo: “la idea de justicia social nos hunde”. Dijo, intentarla, ponerla en marcha, realizarla, “nos hunde”. Para él la Justicia Social es un robo que genera estancamiento.

La farsa es que el presidente lo dice en el mismo mes en el que el INDEC anunciará que estamos en recesión y que la UCA advirtió que la pobreza se mantiene en su nivel más alto desde 2006 y afecta al 39% de la población y que el 60% de los menores de edad no accede a los bienes básicos.

UNICEF: el 41% de los hogares con chicos no logra cubrir gastos corrientes, 43% de los hogares dejo de comprar alimentos por falta de dinero y la pobreza infantil afecta a 45,2% de los adolescentes

Lo que nos está hundiendo es la pobreza y la recesión que Javier Milei impone para, sin éxito, bajar la inflación: el camino se torna intransitable. Pero el rumbo, la destrucción del Estado, será una condena perpetua.



