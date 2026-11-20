En el marco de la causa Cuadernos de las Coimas, por la presunta existencia de un esquema de sobornos entre empresarios y funcionarios del kirchnerismo, Martín González Oría declaró ante el tribunal por haber supervisado en 2016 la obra pública en la provincia de Santa Cruz. El ingeniero, integrante de la unidad de auditoría de Vialidad Nacional desde 2008, formó parte del equipo que, por pedido del entonces titular del organismo, Javier Iguacel, revisó el estado de alrededor de 40 obras durante los gobiernos kirchneristas.

Durante su testimonio, el auditor protagonizó un momento confuso al responder si el equipo había constatado en el terreno la existencia de las obras. “Sí, lamentablemente se constató eso, la existencia física de la obra”, afirmó. Sin embargo, casi al cierre de la audiencia, el representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Galpern, retomó la frase y le preguntó por el uso del término “lamentablemente”.

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“¿Lamentablemente dije yo? No recuerdo haber dicho eso, sería ilógico lamentar algo así como una obra que esté ejecutada”, respondió González Oría, quien insistió en que no recordaba haber utilizado esa expresión.

La declaración fue solicitada por la defensa de Nelson Periotti, exjefe del auditor y extitular de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo. Periotti fue condenado en la causa Vialidad y también está acusado en el expediente Cuadernos por asociación ilícita, al igual que la expresidenta Cristina Kirchner.

Martín González Oría

Otro de los momentos relevantes del interrogatorio estuvo relacionado con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez. Consultado por el fiscal Nicolás Codromaz sobre las firmas que habían participado de los trabajos, González Oría mencionó que existían “diversas empresas”, pero evitó dar precisiones cuando le preguntaron específicamente por Austral Construcciones.

“Son informes bastante antiguos. Está escrito en el informe”, argumentó. Ante la insistencia de la fiscalía, reconoció que la participación de esas compañías había representado “un porcentaje alto”. De esta manera, el auditor no precisó que las empresas de Báez habían concentrado casi el 80% de la obra pública provincial, según el informe que él mismo había contribuido a elaborar.

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El juicio por los Cuadernos de las Coimas ingresó en la etapa de testimonios solicitados por las defensas. Todavía quedan alrededor de 200 declaraciones pendientes, aunque esa cantidad podría disminuir si las partes continúan desistiendo de testigos.

LMM/MSS