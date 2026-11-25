La sindicalista María Soledad Calle defendió ante el juez federal Julián Ercolini el origen de los fondos con los que adquirió el departamento ubicado debajo de la propiedad de Cristina Kirchner en San José 1111. En su presentación, aseguró que compró el inmueble con “recursos propios y de mi familia” , en medio de la investigación por los contratos millonarios que su empresa, USEM, firmó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y su obra social. La delegada rechazó las acusaciones de administración fraudulenta, empresarial que existía un perjuicio patrimonial para la organización y cuestionó la investigación impulsada por los interventores del gremio.

María Soledad está siendo investigada por su presunta participación en contrataciones entre la UOM, la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA) y la empresa USEM SA, que habrían ocasionado un perjuicio económico al sindicato.

La delegada de la UOM, que se desempeñaba en el área de relaciones internacionales del sindicato y estaba al frente de la obra social, era además titular del 50% de las acciones de USEM y directora suplente de esa sociedad. Según un informe reservado elaborado por la intervención de la UOM, la firma recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios, según cita Clarín.

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En su declaración indagatoria, aseguró al juez federal Ercolini que originalmente pensaba instalar allí "una fundación dedicada al estudio de la industria y el trabajo", pero que ahora está evaluando qué hacer con la propiedad, informaron fuentes judiciales. El departamento de abajo del segundo de San José 1111 fue comprado por unos 190 mil dólares.

La Justicia también analiza sus vínculos comerciales y los viajes al exterior que compartieron con el desplazado secretario general de la UOM, Abel Furlán.

Calle niega que la contratación de su empresa hubiera provocado un perjuicio económico al sindicato ya su obra social. Y sostuvo que ese supuesto daño patrimonial “solo existe en la imaginación del Tribunal” y defendió los honorarios percibidos por la firma, al considerar que se correspondían con la complejidad y el alcance nacional de las tareas realizadas.

En el escrito, su abogado, Pablo Slominsqui, negó que su cliente tuviera "facultades para decidir contrataciones".

La delegada, además, cuestionó el informe confidencial encargado por la intervención de la UOM a la consultora BDO Argentina. Según su planteo, el trabajo excedió una auditoría contable y avanzó sobre información personal, familiar, política y sindical de dirigentes y terceros.

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En ese contexto, su abogado afirmó que la se convirtió, por su condición de mujer, en “la mercancía mediática más vendible” y pidió medidas de protección. También atribuyó esas acciones a una maniobra de "persecución" contra el desplazado secretario general de la UOM, Abel Furlán.

En su descargo, también argumentó que la empresa hubiera sido constituida apenas 82 días antes de firmar los contratos con el sindicato y su obra social, uno de los puntos bajo investigación judicial.

Según su versión, USEM había sido creada para prestar servicios administrativos y bancarios relacionados con un sistema fiduciario implementado con el Banco Nación.

Además, negó que su empresa administrara directamente los fondos de la organización sindical y atribuyó la denuncia en su contra a "una disputa interna" del gremio, con derivaciones políticas y mediáticas.

Al igual que Calle, Furlán optó por presentar su defensa por escrito y dejó abierta la posibilidad de ampliar su indagatoria cuando tuviera acceso a la documentación que todavía permanece bajo reserva judicial.

El extitular de la UOM defendió la legalidad de los contratos con USEM y empresarial que se hubieran ocultado los acuerdos o suprimido los mecanismos de auditoría y control de los fondos sindicales.

Uno de los puntos centrales de la investigación es que los contratos con USEM fueron firmados el 27 de febrero de 2023 y tenían una duración de diez años, hasta febrero de 2033. Para los investigadores, existen dudas sobre el procedimiento de contratación: sospechan que no hubo una comparación previa de precios con otros proveedores ni una evaluación formal de la capacidad operativa de la empresa.

Además, busque determinar si los honorarios superan los valores de mercado y si todas las prestaciones facturadas fueron efectivamente realizadas. La investigación también busca reconstruir la evolución patrimonial de los involucrados y establecer si hubo irregularidades en el circuito de contratación y pago a USEM.

RM