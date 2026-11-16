La expresidenta Cristina Kirchner resolvió impulsar al diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel para ocupar la representación del bloque peronista de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. La decisión incorpora a un dirigente identificado con Sergio Massa en un lugar estratégico del organismo que interviene en la selección y disciplina de los jueces federales, y constituye una nueva señal del acercamiento político entre ambos.

La definición se terminó de sellar después de una reunión entre Cristina y el legislador en San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Michel tiene una trayectoria vinculada tanto al kirchnerismo como al massismo: fue funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante la segunda presidencia de Cristina y estuvo al frente de la Dirección General de Aduanas durante la gestión de Massa como ministro de Economía.

Su postulación representa una señal política que excede la renovación de los representantes parlamentarios en la Magistratura. La expresidenta eligió a un dirigente cercano al exministro de Economía para ocupar la banca que le corresponde al peronismo en la Cámara baja, en lugar de sostener exclusivamente a referentes de su núcleo político más cercano. La decisión también expone el lugar que comienza a ocupar el massismo en las conversaciones sobre el futuro del PJ.

La banca que ocupará Michel corresponde al representante del peronismo en la Cámara de Diputados dentro del Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la elección y el control de los jueces. Entre sus funciones principales está seleccionar a los candidatos para ocupar juzgados federales y nacionales, además de evaluar posibles sanciones o remociones. Su integración es clave porque allí se define parte del funcionamiento del Poder Judicial.

El movimiento se conoce semanas después del encuentro que Cristina Kirchner y Sergio Massa mantuvieron en el departamento de San José 1111. La reunión, que duró alrededor de 40 minutos, reactivó el diálogo entre dos dirigentes que atravesaron distintos momentos de tensión y coincidencia dentro del peronismo. Aunque no trascendieron definiciones sobre candidaturas ni acuerdos electorales para 2027, la promoción de Michel aparece como una nueva expresión de ese entendimiento.

La participación de Máximo Kirchner en este proceso también forma parte de las señales de reordenamiento. El acercamiento entre el sector que conduce Cristina y el Frente Renovador comienza a trasladarse a decisiones institucionales y a una articulación con otros espacios del justicialismo, en momentos en que el peronismo busca redefinir su conducción y su estrategia frente al gobierno de Javier Milei.

El armado de Massa y la distancia con Kicillof

La recomposición de los vínculos tendrá otra expresión este martes 17 de noviembre, en el marco del Día de la Militancia Peronista, con un encuentro convocado por el Frente Renovador y el peronismo federal en el Teatro Otamendi de San Fernando. La actividad busca reunir a unos 600 dirigentes de distintos sectores del justicialismo y tendrá como anfitrión al intendente local, Juan Andreotti.

Entre los dirigentes que tienen prevista su participación aparecen Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, además de intendentes bonaerenses y representantes sindicales. Según trascendió, Cristina y Máximo Kirchner enviarán representantes, en otra señal de acompañamiento a la construcción política que busca articular el massismo. La presencia del propio Massa todavía no estaba confirmada debido a un viaje previsto a San Pablo, Brasil.

El encuentro también tendrá una lectura hacia el interior del peronismo. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que impulsa la proyección nacional de Axel Kicillof, no recibió una invitación oficial. Los organizadores no descartaban que algún dirigente de ese sector pudiera acercarse, pero la ausencia de una convocatoria formal marca la distancia entre el armado que comienza a tomar forma y el gobernador bonaerense.

En ese escenario, la apuesta por Guillermo Michel adquiere una dimensión política mayor. La decisión de Cristina no solo ubica a un dirigente cercano a Massa en un organismo clave, sino que también muestra una mayor coordinación entre ambos sectores. Sorpresa mediante para el simpatizante kirchnerista como si fuese un regalo o una señal por el Día de la Militancia.