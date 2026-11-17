El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis, sacudió este martes la interna porteña del PRO entre el jefe de Gobierno Jorge Macri y su primo el expresidente Mauricio Macri, al anunciar el legislador sus intenciones de competir en 2027 por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autómoma de Buenos Aires (CABA), en medio de las negociaciones contrarreloj en el Congreso por la reforma política.

Fue en declaraciones a Radio Rivadavia, donde el hombre de máxima confianza de Mauricio Macri afirmó que decidió volver a dedicarse "full time a la política" y no descartó enfrentar en una interna al actual líder porteño, Jorge Macri.

"A mí me gustaría ser candidato a jefe de Gobierno. Más adelante, veremos cuándo", sostuvo el exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, y reveló además que ya conversó sobre sus aspiraciones con el propio mandatario capitalino: "Jorge sabe que quiero ser candidato". Consultado sobre si estaría dispuesto a desafiar al primo del expresidente -y dos veces jefe de Gobierno porteño- cuando busque su reelección el año próximo, De Andreis dejó la puerta abierta: "No descarto nada, no me quiero apresurar".

Las declaraciones de De Andreis reavivaron las especulaciones dentro del PRO sobre la posibilidad de que Mauricio Macri impulse un "plan B" en la Capital Federal ante el desgaste en la relación con su primo. El quiebre entre ambos se remonta a las elecciones legislativas porteñas de 2025, cuando la estrategia de Jorge Macri de desdoblar los comicios y confrontar con la Casa Rosada terminó en derrota. Aquel 18 de mayo por primera vez en 18 años el PRO no ganó en ninguna comuna y cayó al tercer puesto con el 16,24% con la lista encabezada por Silvia Lospennato, muy por detrás del triunfo del libertario Manuel Adorni (30,72%) y del peronista Leandro Santoro (27,88%). Desde aquel traspié, el expresidente responsabilizó al jefe de Gobierno por la campaña, le exigió cambios en el gabinete y todavía evita confirmar si respaldará su intento de ir por un segundo mandato.

Las definiciones de De Andreis sobre la disputa porteña se produjeron apenas horas después de que la mesa ejecutiva nacional del PRO mantuviera una cumbre virtual encabezada por Mauricio Macri para fijar postura frente a la reforma electoral de Javier Milei. Del encuentro participaron el propio De Andreis, Jorge Macri, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), la exgobernadora María Eugenia Vidal, los intendentes Soledad Martínez y Guillermo Montenegro, y los jefes de bloques parlamentarios Cristian Ritondo y Martín Goerling. Allí se resolvió que el PRO acompañará la suspensión de las PASO nacionales en 2027, la ley de Ficha Limpia y el fin de la elección directa del Parlasur, un respaldo determinante para el Gobierno mientras la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado busca emitir dictamen tras las gestiones del jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, con el propio De Andreis y Ritondo.

«Mañana veremos»: Bullrich anticipó que buscarán dictaminar la reforma política este miércoles



En la entrevista radial, De Andreis explicó su respaldo a la suspensión de las primarias nacionales bajo la premisa de «hacer todo lo que está a nuestro alcance para que no vuelva el kirchnerismo», evitar que el Estado financie las internas partidarias en un contexto de esfuerzo económico y postergar el «parate o corrida en la economía» que suelen generar los turnos electorales presidenciales. Aun así, advirtió que el timing elegido por el Ejecutivo, a menos de un año de los comicios, es "border", y se mostró en contra, por ahora, de la reinstauración de las listas colectoras, que el gobierno de Macri había prohibido por decreto en 2019 y que ahora volverían con el formato de hasta dos adhesiones legislativas por candidato presidencial. "No está clara su constitucionalidad. Para mí, eso es de mínima peligroso, polémico", sostuvo el diputado, al explicar que dos listas de un mismo frente podrían quedarse con las tres bancas de senadores de una provincia y dejar sin lugar a la minoría. "Nosotros creemos que esto no corresponde, a priori", agregó.

El contraste entre la postura nacional del PRO y la realidad de la Ciudad de Buenos Aires dejó expuesta otra fisura en la negociación con La Libertad Avanza, conducida por De Andreis y Ritondo quien respalda la reelección de Jorge Macri: "Por ahí en la Ciudad quedan las PASO, no lo sabemos", deslizó De Andreis. La frase choca con la exigencia que renovó hoy la jefa del bloque libertario porteño y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, para que el macrismo apruebe de inmediato la suspensión de las primarias en el distrito. Sin embargo, en el entorno de Jorge Macri resisten esa presión porque saben que derogar las PASO locales requiere dos tercios de la Legislatura, es decir, 40 votos, cosa que el peronismo y la izquierda bloquean y apuestan a conservar las primarias como herramienta de ordenamiento. En el PRO consideran que la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, modificó el escenario de competencia de los libertarios en el distrito. A eso se suma la reticencia de la senadora Patricia Bullrich a competir por la Ciudad.

LP / JMV