Las elecciones generales de España de este domingo estarán bajo la lupa del presidente Javier Milei, que llega a la jornada con un frente abierto que no estaba en los planes de la Casa Rosada. Enemigo declarado del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y metido de lleno en la campaña, confía en un triunfo de la derecha y en una buena elección de su amigo Santiago Abascal, candidato de Vox. Pero apenas ayer, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, rechazó por 18 votos contra 3 el pedido argentino de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de Malvinas. La coincidencia de calendario convierte a la votación española en algo más que una apuesta ideológica: es también un test para su política exterior.

El fallo desestimó las cuatro medidas que la Argentina había solicitado el 13 de octubre. Los jueces entendieron que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no ofrecía, a primera vista, base suficiente para su competencia, y dieron la razón a Londres en que la Argentina no puede reclamar derechos sobre la plataforma continental sin haber establecido antes su soberanía sobre las islas. El Reino Unido se comprometió a no perforar antes del 21 de marzo de 2027, y la extracción no comenzaría antes de 2028.

En un comunicado, Milei sostuvo que la decisión "no es la última palabra", que se trata de una etapa preliminar que no prejuzga sobre el fondo y que el Gobierno acelerará la conformación del arbitraje. El canciller Pablo Quirno escribió en X que el tribunal reconoció "ante los ojos del mundo" la disputa de soberanía. El viernes, además, el Gobierno había abierto nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco actores vinculados a la explotación en la zona.

Este domingo el Presidente seguirá el escrutinio desde la Quinta de Olivos. Sabe que cada una de sus visitas a España generó ruido, en especial las más recientes, en las que la pelea con el líder socialista escaló hasta los insultos y su sintonía con Abascal se volvió explícita.

Milei en su frío saludo con Sánchez en la última cumbre Iberoamericana. | Crédito: AFP

Al dirigente de Vox lo vio en Madrid en ocasión de la Cumbre Iberoamericana, realizada el 4 y 5 de noviembre. Allí, frente a los mandatarios de la región, Milei apuntó contra el socialismo y lo equiparó con el fascismo, en un mensaje dirigido a Sánchez. Citó la máxima mussoliniana "todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado" para describir a los Estados socialistas, sostuvo que la equivalencia no era casual y acusó a esa corriente de despreciar el mercado, controlar a los medios y difundir propaganda.

Esa misma cumbre dejó, sin embargo, un respaldo que hoy cobra otro valor para la Casa Rosada. Los jefes de Estado iberoamericanos adoptaron en Madrid un comunicado especial que reclama la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido y cuestiona las actividades unilaterales en las islas, en línea con la resolución 31/49 de la ONU. Es una posición que España acompaña desde hace décadas, con Gibraltar como telón de fondo de su propia disputa con Londres. En su discurso, Milei también había cargado contra Sea Lion.

Sánchez, por su parte, volvió a recoger el guante el jueves. En el debate televisivo que compartió con Abascal, con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y con Ada Colau, del Frente Amplio, trajo a la discusión el "plan motosierra". Planteó que los españoles tienen ante sí dos opciones: los recortes que, según él, aplicarían PP y Vox, o los avances sociales que defiende la izquierda. Describió la propuesta de la derecha como un regreso al pasado, con ajuste y salarios congelados, frente a una España próspera, moderna y europeísta.

No era la primera vez que el socialista usaba a Milei como espejo de sus adversarios. El 21 de octubre, en un acto en Burgos, lo colocó junto a Feijóo y Abascal como exponentes de los recortes y la motosierra, y advirtió que una victoria del PP y Vox podría empujar a España a una situación parecida a la que, en su lectura, vive la Argentina.

La apuesta de Milei se hizo explícita el 13 de noviembre, cuando apareció en una pantalla en la Plaza de Colón, en el lanzamiento de campaña de Vox, para pedir a los españoles que eligieran "un presidente que los defienda".

Los viajes de Milei a España en lo que va del año

Las referencias de Sánchez se cruzan con la nutrida agenda que Milei desplegó en España este año. El Presidente viajó cuatro veces al país en 2026, aunque la última, a comienzos de noviembre para la XXX Cumbre Iberoamericana, quedó fuera del informe de gastos de enero a octubre.

Según ese mismo informe, dos de las cuatro visitas más recientes costaron $616 millones. Entre ellas figura la de octubre, en plena campaña española, cuando se reunió con Isabel Díaz Ayuso y mantuvo una videollamada con Abascal: ese viaje demandó unos $334,8 millones al Estado.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó ante el Congreso que los viajes internacionales del Presidente entre enero y octubre insumieron cerca de $3.893,6 millones en combustible, tasas aeroportuarias, vuelos, pasajes, viáticos y logística. La cifra no incluye la posterior visita a Madrid por la cumbre.

El desafío para el Gobierno está en cualquiera de los dos resultados. Un triunfo de la derecha le daría a Milei un aliado en Madrid después del traspié de Donald Trump en las elecciones de medio término, y la de Flávio Bolsonaro en Brasil, aunque el eventual presidente sería Feijóo y no Abascal, con un PP que no garantiza un alineamiento automático. Si Sánchez retiene el poder, la Casa Rosada deberá convivir con un gobierno al que su Presidente insultó en público, justo cuando la geopolítica comienza cada vez a serle más esquiva a Milei.