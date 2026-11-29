El fallo del Tribunal del Mar, que rechazó el pedido argentino de medidas provisionales contra Sea Lion, expuso no solo el modo en que la Argentina encara la Cuestión Malvinas, sino también los límites de la estrategia internacional de Javier Milei, y la necesidad histórica de construir una política exterior autónoma, en un mundo que tiende hacia la atomización y donde cada apoyo cuenta.

Por 18 votos contra 3, el tribunal de Hamburgo consideró que resolver el planteo argentino exigiría primero determinar quién tiene la soberanía, por lo que rechazó las cuatro medidas cautelares requeridas, aunque el arbitraje sigue su curso y el Reino Unido se comprometió a no perforar antes del 21 de marzo de 2027 y a no otorgar nuevas licencias.

Qué le espera a la Argentina, en concreto

Esos compromisos le dan a la Argentina cierto margen, aunque el arbitraje llega con el obstáculo de la jurisdicción que ya marcó Hamburgo. Según Juan Rial, profesor de Derecho Internacional de la UNLP, ese tribunal puede tardar entre tres y seis meses en constituirse, y el proceso hasta el laudo, que es inapelable y vinculante, puede extenderse más de un año, como ocurrió con Mauricio y el Reino Unido, que se resolvió en cuatro.

Argentina demandó al Reino Unido ante el Tribunal del Mar

Al ubicar la soberanía fuera del alcance de la Convención del Mar, el fallo dejó la discusión de fondo en el terreno de la negociación entre ambos Estados que fija la resolución 2065 de la ONU, y de la 31/49, que insta a no introducir modificaciones unilaterales mientras dure la disputa, donde pesan los apoyos internacionales. "Si bien no generan efectos jurídicos vinculantes, son una indicación clara de la voluntad de la comunidad internacional. Por eso es saludable mantener buenos vínculos con todos", advirtió Rial a PERFIL.

Los vaivenes de la política exterior de Milei

Esa advertencia choca con el giro en política exterior que imprimió La Libertad Avanza desde 2023, que incluyó no solo el alineamiento con Estados Unidos e Israel, sino la ausencia de una estrategia hacia la causa nacional. Malvinas, en tanto, no era una prioridad, según reconstruyó este medio con fuentes de Cancillería bajo la órbita de Diana Mondino y Gerardo Werthein.

Eso se reflejó en las demoras en condenar los numerosos ejercicios militares británicos en el Atlántico Sur o la visita del entonces canciller británico David Cameron a las islas en 2024, y en la suspensión del Consejo de Asuntos Malvinas, en una Cancillería que respondía exclusivamente a los designios de Balcarce 50. Esa voluntad “pro occidental” también definía las votaciones en la ONU, pese a las quejas del cuerpo diplomático.

Pero el "giro soberanista" de Milei llegó un año después, cuando Donald Trump puso en duda el respaldo a Londres sobre Malvinas para presionar por la guerra en Irán. Milei lo capitalizó con la cadena nacional de septiembre y con la "Ley Malvinas". Sin embargo, en octubre el propio gobierno de Trump pidió disolver el Comité de Descolonización, en línea con su proclama "antiglobalista", lo que dejó nuevamente en offside al Palacio San Martín.

Los vaivenes del Presidente tuvieron efecto en el histórico arbitraje en Hamburgo, donde la defensa británica usó sus dichos ante la Asamblea General, y los del canciller Pablo Quirno, para sostener que el pedido escondía un reclamo territorial, apuntando a la “incompetencia” del tribunal.

Cómo sigue el caso

Tras el fallo, y en medio de las críticas del arco opositor y de un tibio apoyo de sus aliados, el Gobierno se mostró confiado de cara a lo que se viene en una demanda que busca frenar una extracción petrolera que, con o sin arbitraje, hubiera continuado. Por delante quedan dos fechas: el 21 de marzo de 2027, cuando vence el compromiso británico de no perforar, y marzo de 2028, cuando Navitas y Rockhopper prevén la primera extracción.

Sea Lion es operado por el consorcio israelí-británico Navitas Petroleum y Rockhopper. | Crédito: Cedoc

Si el tribunal arbitral se constituye antes, la Argentina podrá volver a pedir medidas, aunque con el antecedente de Hamburgo. Si no, Sea Lion avanzará y el reclamo quedará, otra vez, en manos de la diplomacia, donde a la Argentina le queda fortalecer sus vínculos con aliados históricos como los países africanos, los socios del Mercosur y China, porque para un país cuya capacidad de presión ante una potencia colonial es limitada, cada apoyo diplomático se revalúa.

La alternativa, entonces, pasa del ámbito procesal al diplomático, e implica, de mínima, reconstruir una autonomía relativa en política exterior que le permita a Argentina recuperar los apoyos que sostuvieron el reclamo durante décadas, sumado a una política de defensa sostenida y a unas Fuerzas Armadas equipadas, en una disputa que excede a cualquier gobierno.