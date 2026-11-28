El Gobierno de Javier Milei inició nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco entidades vinculadas a Navitas Petroleum LP, la compañía involucrada en actividades de explotación hidrocarburífera no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina, en las inmediaciones de las Islas Malvinas.

Las actuaciones fueron impulsadas por la administración nacional por presuntas infracciones a las prohibiciones establecidas en la Ley 26.659, que regula las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina y establece restricciones para quienes operen sin autorización.

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Los procedimientos alcanzan a Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL, entidades señaladas por su participación accionaria en Navitas Petroleum LP.

Con estas nuevas medidas, ya son más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por procedimientos sancionatorios impulsados por el Gobierno por su vinculación con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona de Malvinas.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que las actuaciones buscan determinar las responsabilidades de quienes intervienen, directa o indirectamente, en la explotación de recursos naturales argentinos sin permiso de las autoridades nacionales. Además, remarcaron que no permitirán que sociedades, fondos de inversión u otros actores económicos obtengan beneficios de esas actividades.

El Gobierno busca ampliar las herramientas legales por Malvinas

Islas Malvinas | Crédito: Cedoc

En el comunicado, la administración de Milei también reclamó al Congreso que avance con la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de ampliar los instrumentos legales disponibles para actuar frente a la explotación no autorizada de los recursos naturales.

El pedido fue vinculado con el mandato establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes.

El Gobierno reafirmó que continuará utilizando los mecanismos legales y administrativos a su alcance para impedir la explotación de hidrocarburos sin autorización y para hacer valer los derechos soberanos de la Argentina frente a las actividades que considera ilegítimas.

LB/AF