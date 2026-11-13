Detuvieron a dos sospechosos que habrían ayudado a escapar a Leonardo Bertulazzi , exmiembro de las Brigadas Rojas

La investigación por la fuga de Leonardo Bertulazzi, el exmiembro de la organización armada italiana Brigadas Rojas que escapó el martes de su arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo, sumó dos detenidos. Una mujer salvadoreña y un hombre uruguayo fueron arrestados en la provincia de Entre Ríos, sospechados de haber colaborado con su huida. Ambos formaban parte de un grupo de WhatsApp de unas 15 personas en el que los investigadores creen que se planeó la fuga.

Según lo revelado por el canal TN, los dos fueron arrestados tras el rastreo de su vehículo. Las detenciones se concretaron en Entre Ríos. Ahora, las autoridades investigan si ambos tuvieron una participación directa en la fuga del exbrigadista

Durante la detención, los policías secuestraron varios pendrives, ocho documentos de identidad diferentes, dinero en efectivo y seis teléfonos celulares.

Uno de los datos centrales de la investigación es la existencia de un grupo de WhatsApp integrado por Bertulazzi y otras 14 personas. De acuerdo con las hipótesis de los investigadores, ese recurso habría sido utilizado para coordinar la fuga. Los dos detenidos formarían parte de ese grupo, aunque todavía no se estableció el alcance de su participación.

Caso Ueno: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña

Leonardo Bertulazzi: la última ubicación del prófugo

La última ubicación del italiano fue registrada horas atrás en la zona norte de Entre Ríos. Las autoridades sostienen que el objetivo de Bertulazzi sería dejar el país por esa región y trasladarse hacia Uruguay.

Mientras continúa el operativo para dar con su paradero, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizarlo. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 1168/2026 y contempla la reserva de identidad de quienes colaboren con datos relevantes.

Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas de Italia | Crédito: Captura web

Para recibir información, las autoridades habilitaron la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

eonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas de 74 años, escapó del departamento donde cumplía arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo, cuando aguardaba la concreción de su extradición a Italia. El operativo de evasión ocurrió el martes a las 6.01 en un edificio de la calle Defensa al 600 y derivó en una intensa búsqueda.

Cómo escapó Leonardo Bertulazzi

El hombre contaba con custodia policial en la puerta de la vivienda y monitoreo electrónico. Para neutralizar las alertas del dispositivo de rastreo, Bertulazzi se quitó la tobillera electrónica y la introdujo en un tubo junto con carne de cerdo y una almohadilla térmica destinada a conservar la temperatura corporal.

Acto seguido, utilizó un arnés para descolgarse desde un quinto piso hasta un techo, desde donde descendió unos cinco metros con una soga hacia un terreno baldío lindero. Una cámara de seguridad registró el momento en que trepó un portón metálico para ganar la calle.

La causa quedó bajo la órbita del juez federal Sebastián Ramos, mientras detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA analizan las cámaras de la zona para determinar su ruta de escape.

RM

LT