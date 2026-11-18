Una de las máximas justicialistas afirma que “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”. Este Día de la Militancia invierte la lógica de Perón: los parecidos se separan y los diferentes se reúnen. La unidad vuelve a ser una virtud que todos proclaman y pocos practican.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no enuncia sus canciones nuevas ni tampoco termina de entonar la vieja marcha que promete que “todos unidos triunfaremos”. Busca diferenciarse de Cristina Kirchner sin romper con la identidad que lo llevó al poder.

Para gran parte de la población, es inexplicable qué los distancia. No en vano se habla en psicoanálisis del narcisismo de las pequeñas diferencias.

Cristina salió al balcón en paralelo al acto de Massa y La Cámpora sin Kicillof

En San Fernando, en cambio, confluyeron sectores hasta ayer enfrentados. Sergio Massa, quien hace tiempo, mucho tiempo, llegó a prometer cárcel nada más y nada menos que para Néstor y Cristina Kirchner, aparece ahora como articulador de la unidad. Quien enfrentó a los K intenta en este 2026 reunirlos y se jacta de la nueva concordia mientras Kicillof queda fuera de la convocatoria.

Cristina también desconcierta con otras cosas: respalda el acto de San Fernando, conversa con mujeres pampeanas vía teléfono y recibe en la puerta de San José 1111 a un puñado de militantes.

Multiplica los gestos, pero no despeja el rumbo.

El 17 de noviembre recuerda el regreso de Perón tras dieciocho años de exilio; mientras que el 17 de octubre homenajea a la irrupción popular que dio origen a una identidad. Nunca el Día de la Militancia fue tan diferente de un Día de la Lealtad.