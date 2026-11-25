En las novelas de C. S. Lewis, Narnia es un reino al que se entra por el fondo de un ropero. Allí los animales hablan, los chicos se vuelven reyes y el tiempo corre a otro ritmo: se puede vivir una vida entera y regresar a casa sin que nadie haya notado la ausencia. Algo de eso tiene el país que el Presidente parece habitar en estos días.

Javier Milei escucha ópera mientras diputados y senadores esperan un llamado desde Olivos. Cita a los estoicos, vuelve a Homero, asiste a un streaming para hablar de fútbol, de los Rolling Stones o del rumbo de la economía.

Tras el dato de recesión técnica, se dio de baja el video de Milei hablando de fútbol en el canal ligado a Oría

Nada de eso es reprochable en sí mismo: los gobernantes también tienen derecho a sus pasiones. Lo llamativo es la proporción. La gestión, con sus negociaciones grises y sus votos que se cuentan de a uno, parece haber quedado del otro lado del ropero.

Pero la Argenarnia presidencial no es solo un refugio de lecturas y arias. Tiene una arquitectura propia, más sofisticada que la mera virtualidad de las redes: el Presidente parece habitar sus propios datos. Donde la mayoría de los economistas ven señales de alarma, él encuentra confirmaciones; donde otros leen estancamiento, él lee el preludio de un despegue. No se trata de ignorancia ni de delirio, sino de una convicción tan firme que termina bastándose a sí misma.

El problema es que, de este lado del ropero, el tiempo no se detiene y los números tarde o temprano se imponen. Un viejo chiste lo resume mejor que cualquier análisis. Un hombre va manejando y escucha por la radio que alguien circula a contramano por una avenida muy transitada. Mira a su alrededor y protesta: “¿Uno? ¡Si son miles!"