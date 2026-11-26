En septiembre de 2023, un grupo de intelectuales, entre ellos Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella, Graciela Fernández Meijide y Carlos Altamirano, propuso votar en un eventual balotaje por Sergio Massa o Patricia Bullrich para evitar el triunfo de Javier Milei. Tres años después, convertida en el símbolo de la política de seguridad del Gobierno y en protagonista de lo que se ha dado en llamar “el rumbo”, Bullrich vuelve a distanciarse sin romper del todo.

¿Qué diferencia al rumbo del camino? El camino es lo que se transita; el rumbo, aquello hacia lo que se quiere ir. Es también la diferencia entre una receta y una estrategia. Bullrich tiene hoy su propio conjunto de propuestas para el Presidente, incluso lo que sería un plan económico, y un diálogo cada vez más restringido con el resto del oficialismo. Los 35 minutos que permaneció en la reunión de la mesa política de esta semana pueden ser un indicio de esa distancia.

Plan B: Bullrich le dicta a Milei las condiciones para ser reelecto y se ofrece como alternativa en medio de la crisis económica

Quizás Bullrich coincida en algo con quien bien podría ser su némesis, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: que la elección de 2027 sea la de los cuatro cuartos y no la de las dos mitades. Tal vez esa coincidencia le dé algún sentido político al café que la senadora dijo que podría tomarse con la expresidenta.

Mientras tanto, la excandidata presidencial del PRO, exaliada de Lilita Carrió y experonista de los setenta, entre tantas otras identidades de su vida política, puede seguir imaginando videoclips para las redes con canciones de Tita Merello o de Lali Espósito mientras, parafraseando a Michel Houellebecq, busca la ampliación de su propio campo de batalla.