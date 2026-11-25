En sus redes sociales, Patricia Bullrich tiene fijado un mensaje con tono de campaña: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”. Es un video del 23 de octubre, grabado en los salones del Senado. Su último posteo va un paso más allá: “Music Sessions #10/11 || PATRICIA BULLRICH & ???”, con un “SOON” y su nombre al estilo de las sesiones que popularizó Bizarrap, que coquetea con una fórmula presidencial. La promesa bullrichista es que este jueves, tras la votación de la reforma electoral, se conozca el video completo. ignos de pregunta funcionan como un coqueteo con una fórmula presidencial. En ese clima, en una entrevista con Bloomberg que se publicó este miércoles, la senadora enumeró una serie de medidas que, según ella, Javier Milei debería tomar para ser reelecto. Bloomberg es el medio que leen los agentes económicos y financieros.

Bullrich a su modo parece estarle marcando la cancha al Presidente: si él no toma esas decisiones, ella ya tiene un plan preparado. El mensaje llega cuando la economía muestra cada vez más números en rojo. Este martes, el INDEC confirmó que se entró en una segunda recesión en la era Milei. Además, el riesgo país superó los 1000 puntos básicos, su nivel más alto en quince meses, y el dólar pasó los $1620.

Patricia Bullrich le pidió "cambios quirúrgicos" a Milei para ganar las elecciones

En la entrevista, Bullrich no se anduvo con rodeos sobre la reelección. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, dijo, y agregó: “Hay una elección en el medio”. Para la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, la gente “debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”. Admitió que dentro del Gobierno hay diferencias sobre cómo hacer que la estabilización llegue a la vida cotidiana. También usó un antecedente que en el oficialismo nadie quiere repetir: según ella, todavía hay margen para corregir el rumbo antes de la campaña de 2027, a diferencia de Mauricio Macri, que intentó hacerlo en 2019 cuando la derrota en las primarias ya estaba consumada. Ese es el guion del documental que el expresidente lanzará el próximo 1 de diciembre en La Rural.

Las medidas bullrichista ya tienen un nombre: “cambios quirúrgicos” en los sectores más golpeados. Pidió bajar impuestos nacionales y locales a los productores, aliviar la carga fiscal de las pymes (un reclamo que dirigió al ministro de Economía, Luis Caputo) y mejorar la competitividad frente a las empresas extranjeras, lo que incluye bajar el costo logístico. También reclamó una baja sostenida de las tasas de interés. “El crédito mueve una economía”, afirmó, y recordó que el encarecimiento del crédito en 2025 frenó las hipotecas y el financiamiento a las empresas. Cada uno de esos puntos es el reverso de una decisión del equipo económico, que priorizó el superávit fiscal y sostuvo tasas altas para contener el dólar. Bullrich no lo planteó como una ruptura con el modelo, sino como una corrección. Pero la lista se parece bastante a un programa propio.

Bullrich plantea reclamos económicos que no dice el ministro Caputo.

Sobre su futuro, eligió la ambigüedad. “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, respondió. Sostuvo que “el proyecto que está en marcha tiene que reelegir” y que hoy ese lugar le corresponde a Milei, aunque admitió que es “una discusión que de alguna manera no se ha dado”, porque es el propio Presidente quien plantea su reelección. Definió su relación con él como “muy buena”. También advirtió que el oficialismo no debería confiarse en la división del peronismo: “Si se supone que nunca se van a unir y después se unen, llega el golpe”. Bullrich habla con algo de respaldo en las encuestas: un relevamiento de AtlasIntel de octubre la ubicó cuarta entre los dirigentes del país, con 37% de imagen favorable, apenas por encima de Milei.

La senadora eligió una semana clave para hablar de su candidatura, en la que tiene todo el foco puesto sobre ella. Este miércoles a las 10, el Senado reunió el plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para tratar la ley de prevención de la ludopatía. Las tres están presididas por La Libertad Avanza, una de ellas por Nadia Márquez, la senadora que Karina Milei quiso poner en el lugar de Bullrich al frente del bloque. El proyecto tiene media sanción de Diputados desde el 27 de noviembre de 2024 y el oficialismo lo tuvo frenado casi dos años. Fue Bullrich quien lo reactivó en la antesala de la visita de León XIV. El Senado votó una moción de preferencia para tratarlo este jueves, con o sin dictamen, porque el 30 de noviembre pierde estado parlamentario. La Iglesia reclama aprobar el texto tal como llegó, pero ya Bullrich dijo hoy que quiere cambios. En ese caso volvería a Diputados, y su suerte dependería de que Milei lo incluya en las sesiones extraordinarias.

A las 15 de este mismo miércoles, Bullrich recibe en el recinto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que presenta su primer informe de gestión desde que asumió, el 30 de junio. "El Colo" llega un día antes de la votación más importante de la semana: la sesión para suspender las PASO.

A primera vista hay una contradicción: las primarias eran la vía institucional para que alguien le disputara la candidatura a Milei dentro del espacio, y ahora es Bullrich quien tiene que conseguir los votos para cerrarla. En su entorno no lo ven así. “Yo no quiero las PASO”, dice un bullrichista de paladar negro. Enfrentar al Presidente en una interna abierta sería una ruptura, algo que Bullrich no está dispuesta a encarar.

Karina Milei y Patricia Bullrich suman reproches y amagues de ruptura.

Cuando se pregunta si Bullrich podría encarnar un mileísmo sin Milei, en caso de que el Presidente no llegue a 2027 en condiciones de competir, el mismo dirigente evita la pregunta. “No estamos pensando en nada de todo eso. Estamos concentrados en lo que hay que hacer hoy”, responde. "Hay que trabajar hoy para que la gente confíe en este proyecto”.

Bullrich ya no parece estar controlada por Karina Milei. Ayer estuvo apenas 35 minutos en la mesa política de la Casa Rosada y se fue antes de que terminara para reunirse en el Senado con integrantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social: “Tengo una semana imposible. Mañana Santilli, pasado sesión con tema PASO y viernes jueces”, explicó. El lunes, en un streaming, había vuelto a sugerir que se ve en condiciones de ocupar el lugar del Presidente. Hace tres semanas, la secretaria general de la Presidencia intentó desplazarla de la jefatura del bloque y no consiguió los apoyos.

En la Casa Rosada, sin embargo, bajan el tono. “Internamente hay una idea de que Pato es así. Y el Presidente la quiere, inclusive. Es un trato normal”, recogió PERFIL. Por ahora los objetivos de la Casa Rosada están en el Congreso y Bullrich es la que cuenta los votos en el Senado. “Al Gobierno le puede servir que ella encarne un poco el mileísmo disidente. Hoy no le resta. Si lo que dice Pato lo dice Caputo, es un escándalo”.

Bullrich se mueve dentro del oficialismo pero con un pie afuera: sigue siendo imprescindible en el Senado, no rompe y deja escrito qué haría distinto. Si la economía se recupera, habrá sido la aliada leal que pidió acelerar. Si no se recupera, ya habrá dicho qué había qué hacer.

MC