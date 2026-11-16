El arzobispo García Cuerva cuestionó a la dirigencia: “¿Cuánto hace que no tienen una SUBE para viajar en colectivo?”

La gira del Papa en la Argentina, con acciones de fuerte corte social, como la visita al Cottolengo Don Orione o a los presos de la cárcel de Devoto, dejó mucha tela para cortar acerca de su impacto poltico. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró: "León XIV nos regaló una brújula", y señaló que el viaje apostólico dejó el desafío de transformar la emoción del encuentro en acción concreta.

En diálogo con Cenital, García Cuerva aseguró que los principios de la Doctrina Social de la Iglesia conllevan necesariamente definiciones públicas en defensa de la dignidad humana, y diferenció el compromiso social de la militancia partidaria. En esa línea, emitió un mensaje a favor de los trabajadores, con un tono crítico hacia la dirigencia política. "Lo que le pido, por lo menos a la clase dirigente, es que reconozcamos el enorme esfuerzo que hace nuestra gente. Al que se levanta y va a la mañana a tomar su colectivo y espera horas y horas”, dijo.

El religioso llamó a no perder "el termómetro social". Aseguró que ser "popular" es “estar cerca de la vida de la gente, no es cuestión de izquierdas o derechas”, y que lo que más demanda la gente es cercanía. Luego habló de la separación entre la dirigencia y la vida de los trabajadores. "¿Cuánto hace que alguno de ellos no tiene una SUBE para subirse a un colectivo y saber cuánto valen las cosas?", cuestionó. Y continuó: "¿O ir a un supermercado, o caminar por la calle y escuchar?”.

García Cuerva, con una larga trayectoria de trabajo pastoral en Villa La Cava, en San Isidro, afirmó que las salidas estructurales de la pobreza son la educción y el acompañamiento integral. "El pobre tiene que ser sujeto de las políticas públicas, y no objeto ni rehén del político de turno", advirtió

En relación al clima de violencia y alta confrontación en la escena pública, y en la linea de León XIV, quien recomendó "cuidar la palabra", el arzobispo destacó el mensaje pacificador del Papa y se mostró en contra de la agresión en el discurso público. Definió su vínculo con el presidente Javier Milei como "cordial" y de "mutuo respeto", a pesar de pensar distinto en muchas materias.

García Cuerva analizó el impacto de las palabras de León XIV en relación al mundo del trabajo, que calificó como "un gran ordenador social". Destacó que el Papa hizo hincapié en que la economía debe tener un "rostro humano", y que las personas trabajan para vivir, y no al revés.

En cuanto a la disrupción tecnologica que trae la inteligencia artificial, retomó la encíclica papal "Magnifica Humanitas" para pedir por marcos regulatorios que ayuden a evitar la exclusión social y prioricen la vida y la dignidad humana por sobre la rentabilidad. "No podés, a costa de los más pobres, levantar la bandera de la IA que se lleva todo puesto", sentenció con firmeza.

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