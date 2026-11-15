El buque chileno Danstar zarpará hacia Malvinas el 17 de diciembre y Chile no pedirá permiso a la Argentina

El buque mercante Danstar partirá el 17 de diciembre de 2026 desde Punta Arenas rumbo a Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, según oficializó la corporación isleña FIDC. El canciller argentino, Pablo Quirno, exigió que la naviera chilena solicite autorización previa para cruzar aguas jurisdiccionales del país.

El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna sostuvo desde su lugar que su país "cree en el derecho para la libre navegación" o "al libre paso, el paso inocente, como se llama en el derecho marítimo" de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

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"Confiamos que ese derecho se respetará", aseveró el funcionario chileno y confirmó que su gobierno no pedirá autorización alguna para el paso del Danstar, de la naviera chilena Easter Island Logistics. "En este contexto, los países no piden permiso", insistió.

Mientras la Argentina y el Reino Unido aguardan el fallo del Tribunal del Mar, tras las audiencias de esta semana sobre su competencia para frenar o no el proyecto petrolero Sea Lion de explotación en el territorio, se abre otro foco de eventual tensión con Chile.

La preocupación es que el abastecimiento chileno a las islas no se limite a alimentos y artículos de primera necesidad, sino que incluya maquinaria pesada, herramientas y vehículos que podrían usarse en la logística de la explotación petrolera offshore en aguas argentinas.

Danstar buque chileno

La naviera chilena Eastern Island sostuvo que no debería existir un conflicto por un viaje estrictamente comercial. "Tenemos ya la mitad de la capacidad cubierta de 1400 toneladas que pueda transportar el buque", indicó el gerente general de la compañía, Pablo Pacheco, a medios chilenos.

Pacheco aseguró que la mercadería se compone solo de frutas, verduras y materiales para "casas, jardines y colegios". No obstante, medios del país limítrofe consignaron que también podría llevar "maquinaria y vehículos", aunque un funcionario de la naviera aclaró: "Pueden ser solo de utilidad para los isleños".

Desde el 4 de noviembre se almacena la mercadería e insumos del primer viaje en los galpones del puerto de Punta Arenas. A diario ingresan camiones de proveedores de la Región de Magallanes con destino a los almacenes A y B de Logisur, que acopiará el cargamento hasta que el buque zarpe.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió la reactivación de la ruta comercial con las islas después de 15 años, ya que el último viaje fue en 2011. Descartó un conflicto diplomático con la Argentina y rechazó que sea una iniciativa política, asegurando que "se desarrolla dentro del marco de los tratados internacionales y corresponde a una actividad entre privados".

"Chile no coadministra el estrecho. Es un territorio chileno y se cumplen los tratados internacionales que garantizan el libre paso de cualquier barco", añadió luego, cuestionando los planteamientos provenientes de Argentina y sosteniendo que el Estrecho de Magallanes no es un territorio coadministrado.

Ante la tensión, la naviera chilena resolvió, con el aval del gobierno chileno, cruzar por el Estrecho de Magallanes y no por el Pasaje de Drake, una ruta que hará que el Danstar entre directamente en las 12 millas del Mar Territorial argentino al converger en el Atlántico.

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La polémica se disparó luego de que diputados opositores, con autoría de Agustina Propato (Unión por la Patria), presentaran un proyecto, conocido en Chile como "Ley anti-Danstar", que busca interrumpir el recorrido del buque, revisar la embarcación y trasladarla a un puerto argentino.

Más allá de la tensión, hasta el momento todo indica que el buque Danstar llegará desde Punta Arenas a Puerto Argentino el 17 de diciembre con alimentos y, posiblemente, material logístico. Ese material abastecería a la petrolera israelí Navitas Petroleum y al consorcio británico Rockhopper Exploration, contratistas de Sea Lion. El fallo del Tribunal del Mar, el 28 de noviembre en Hamburgo, podría ser clave en el conflicto con Chile.

AS / EM