El diario PERFIL hoy volvió a repartirse en las escuelas

Un diario puede empezar a leerse en el aula y terminar sobre la mesa de una casa. Esa es una de las apuestas del operativo de distribución gratuita de Editorial Perfil , que este jueves volvió a recorrer escuelas con ejemplares destinados a las comunidades educativas de los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Reparto diario Perfil en Escuela Nº3 Esteban Echevarria | Crédito: Archivo

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En el año en que Perfil cumple 50 años, la propuesta busca abrir una puerta de entrada al periodismo para chicos y adolescentes. La idea es que los estudiantes tengan el diario a mano, puedan recorrer sus páginas, seguir los temas de actualidad, cruzar distintas miradas y encontrar en las noticias nuevos motivos para preguntar, debatir y entender lo que pasa.

Su iniciativa, impulsada por Jorge Fontevecchia , se desarrolla dentro de un programa de Alfabetización Mediática, que busca la formación de lectores críticos. Con tanta información que circula a diario por las redes sociales y los celulares, también es importante que los chicos aprendan a identificar de dónde salen las noticias, quién las cuenta y cómo distinguir la información de las opiniones.

Fontevecchia planteó esa diferencia al referirse al lugar que ocupa cada formato en el consumo de información: "Las pantallas son buenas para producir interacción, pero no fijan la memoria ni permiten interrogar" .

La Escuela Primaria N.º 5 DE 10 Juan Bautista Alberdi, de Belgrano | Crédito: Archivo

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La iniciativa de Editorial Perfil busca acercar el diario en papel a chicos y adolescentes | Crédito: Archivo

La elección de los establecimientos responde a una cuestión práctica: organizar los recorridos para que el equipo pueda llegar en los momentos de mayor movimiento, especialmente durante los ingresos y las salidas escolares.

Se sumaron a la iniciativa Banco Macro , Banco Credicoop , Camuzzi y Grupo Petersen , empresas que acompañan el regreso del diario en papel a las escuelas.

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MV