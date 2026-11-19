El Senado nacional tiene previsto tratar durante la tarde-noche de este jueves dos iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno: la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según supo PERFIL de fuentes oficialistas, La Libertad Avanza contaría con los votos necesarios para avanzar con la aprobación de ambos proyectos.

La sesión comenzó a las 11 de la mañana y tiene un temario amplio. Luego del tratamiento del proyecto de Discapacidad, el oficialismo buscará aprovechar el respaldo parlamentario reunido para completar el recorrido legislativo de dos iniciativas que ya fueron debatidas en la Cámara de Diputados y que forman parte de su agenda económica y jurídica.

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Propiedad privada: los cambios sobre la Ley de Tierras y las expropiaciones

Uno de los proyectos que llegará al recinto es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volvió al Senado luego de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados nacional. Entre sus principales puntos, la iniciativa incorpora la restitución de la Ley de Tierras Rurales (26.737), cuya vigencia había sido derogada mediante el DNU 70/2023.

Esa norma restablece los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre otras disposiciones, establece que las personas y empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie rural total a nivel nacional, provincial y municipal. También fija restricciones adicionales por nacionalidad y límites específicos para determinadas zonas.

El texto introduce, además, modificaciones en el régimen de expropiaciones, con precisiones sobre los requisitos de utilidad pública y los criterios para determinar las indemnizaciones. También contempla cambios en los procedimientos de regularización dominial y desalojo.

La iniciativa ya había obtenido media sanción en Diputados y regresó al Senado para su revisión. Si el Senado aprueba la redacción remitida por la Cámara de Diputados, quedará sancionada y se restablecerá la legislación sobre tierras rurales.

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Patentes: la adhesión al tratado internacional

El otro expediente previsto para la tarde-noche es la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), un mecanismo internacional que permite presentar una solicitud de patente con alcance en distintos países a través de un procedimiento unificado.

La iniciativa busca facilitar el acceso de los desarrollos argentinos a los sistemas internacionales de protección de la propiedad intelectual y forma parte de los compromisos comerciales impulsados por el Gobierno.

El proyecto también volvió al Senado después de los cambios realizados en Diputados, donde se introdujeron modificaciones en el capítulo referido al examen preliminar internacional. Ese apartado había generado cuestionamientos de laboratorios nacionales, que advirtieron sobre el posible impacto del tratado en la protección de medicamentos y la extensión de los derechos de exclusividad.

Con las modificaciones incorporadas por la Cámara de Diputados, el expediente regresa al Senado para su definición. El oficialismo confía en reunir los respaldos necesarios para completar su aprobación.

JMV/MV