El Gobierno, en medio de la crisis económica que incluyó el ingreso a una recesión técnica, suba del riesgo país y bonos pulverizados, ofreció dos gestos. El primero, fue reunir a su mesa política para delinear los próximos pasos a nivel parlamentario. El segundo, fue exhibir a su vocero presidencial, Adrián Ravier, marcando que el rumbo no tendrá desviaciones. Pese a las versiones que circularon en las últimas. Una demostración para la Casa Rosada de fortaleza en un escenario crítico.

El ex diputado nacional en su habitual conferencia de prensa, que tuvo lugar el martes, intentó mostrar tranquilidad ante el panorama. Con una narrativa precisa: culpó la volatilidad de los mercados a un "shock externo" derivado de la guerra en Medio Oriente. Y aseguró que la administración cuenta con solidez fiscal para atravesar la turbulencia sin dar marcha atrás con sus políticas.

Argentina entró en recesión, tras dos trimestres en negativo

"No vamos a cambiar el plan, este gobierno va por otro camino, el presidente tiene una fortaleza y una comprensión de los problemas económicos y sociales que nos hace llevar aún más estas medidas económicas por el mismo carril", enfatizó el portavoz.

En Balcarce 50, bajo esta línea y como pudo reconstruir PERFIL, plantearon que la gestión Javier Milei cuenta con 54 mil millones de dólares, por lo menos, para hacer frente a las turbulencias externas. Y que no hay ningún tipo de riesgos.

Por otro lado, mencionan el rol de un ministerio, el de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. En concreto, subrayan que cuenta con todas las herramientas necesarias para contener a los sectores que queden desprotegidos ante esta situación. Con la Asignación Universal por Hijo (AUH) en primer lugar. Como expresó el presidente Javier Milei al comienzo de su mandato, es la única cartera que cuenta con “billetera libre” para diseñar políticas de gestión.

Bullrich se fue antes de la mesa política para reunirse con la Pastoral Social, bajo la presión por la ley de ludopatía

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, continuará en funciones y es una pieza inamovible dentro del esquema libertario. Básicamente, porque cuenta con todo el aval del jefe de Estado. No piensa abrir la billetera ni hacer modificaciones, no solo porque está convencido de que el rumbo es el correcto: sino porque además representa de manera cabal lo que piensa Milei. Por más protestas externas e internas que reciba, el jefe de Hacienda tiene la chance de continuar gestionando a su modo, tal como lo hizo hasta el momento.

En este marco, solo hay espacio para "medidas adicionales", como expresó Ravier, orientadas a profundizar la eficiencia del gasto, reducir la burocracia y mejorar la logística. Nada más.

Ravier fue un paso más en su actividad y apuntó: "Les propongo tratar de imaginar lo que sería hoy la Argentina si ante un momento como este de shock externo tuviéramos todavía déficit fiscal, déficit energético, barril criollo y demás", planteó.

A su vez, el funcionario comentó que el Gobierno está dispuesto a recibir a la CGT. Consultado por PERFIL sobre los reclamos de la central obrera, que marchará este jueves a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en reclamo de falta de partidas para las obras sociales, no rechazó el reclamo. Y prometió diálogo, algo que los sindicalistas denuncian que hoy no hay.

En torno a la mesa política, hubo un hecho que no pasó desapercibido. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, se retiró a los 36 minutos. En La Libertad Avanza (LLA) explicaron que tenía una reunión en la Cámara alta con el Episcopado por el proyecto de ley de Ludopatía, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.

A su vez, la Mesa confirmó que este jueves 26 de noviembre se debatirá en el Congreso el proyecto de Reforma Electoral, que obtuvo dictamen la semana pasada. Y en la Cámara de Diputados se tratará el proyecto de Presupuesto 2027, junto con otras iniciativas. Aunque aclararon qué la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas que no pudo ser tratada en la última reunión convocada ante la falta de quórum, será tratada en sesiones extraordinarias.

A propósito, el oficialismo confirmó que hacia fines de esta semana el Poder Ejecutivo dará a conocer el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para ambas cámaras.