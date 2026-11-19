El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, firmó una carta de intención con su par italiano, Guido Crosetto, para afianzar la colaboración estratégica entre ambos países. El documento contempla la compra de hasta tres fragatas de combate modelo FCX20, producidas en el astillero estatal italiano Fincantieri, con apoyo logístico integrado. El documento fue firmado durante una visita del ministro argentino a Roma.

Para la Armada argentina, significa una modernización importante, ya que lleva más de 25 años sin concretar la adquisición de buques de guerra nuevos de estas características. Por lo tanto, implica también pasar de sistemas de control analógicos a los digitales.

El ministro de Defensa Carlos Presti firma una carta de intención junto a su par italiano, Guido Crosetto, para colaboración naval. | Crédito: Armada Argentina

El proyecto contempla además la cesión de cuatro patrulleros clase Comandanti que hoy usa la Marina Militar Italiana para tareas de patrullaje marítimo y defensa costera, búsqueda y rescate y asistencia humanitaria. Italia ofreció ampliar su capacidad con los sensores, sistemas de combate y armamento necesarios para operar como un buque de guerra, para llevarlos al estandar de corbetas.

En la industria naval moderna, es usual que los barcos se construyan de forma modular, bajo el concepto Fitted For But Not With (preparados para recibir equipos, pero entregados sin ellos para ahorrar costos). Un casco puede botarse como un patrullero oceánico económico y dejar abierta la posibilidad de agregarle sistemas ofensivos y defensivos completos.

Ibáñez, el jefe de la Casa Militar que denunció a periodistas y tomó el control de Olivos, recibe su ascenso en el Senado

También se trabaja sobre la incorporación de capacidad anfibia con buques de desembarco clase Santi, como los San Giorgio y San Giusto, preparados para proyectar y desembarcar fuerzas, operar helicópteros y vehículos anfibios, funcionar como plataforma de comando y sostener operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

La firma del convenio bilateral entre Argentina a Italia para modernizar la flota naval. | Crédito: Armada Argentina

Esta carta de intención se enmarca en un proceso de colaboración entre la Armada de Argentina y la de Italia, que incluye también cooperación en formación y adiestramiento, apoyo logístico a las actividades antárticas, ciberdefensa, investigación, desarrollo tecnológico e industria para la Defensa. Implica además cooperación antártica, tecnológica y en ciberdefensa.

Se evalúa la posibilidad de que uno de los buques patrulleros clase Comandanti llegue a la Argentina durante 2027, aunque todavía no está confirmada la transferencia, ni mucho menos tiene fecha. Tampoco se conoce el costo que la compra de este armamento tendría para el Estado argentino.

MB/fl